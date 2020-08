FUTBOL

Diego Reyes, defensa de Tigres de la UANL, da positivo a Covid-19

El mismo jugador lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Un nuevo caso de Covid-19 en el equipo de Tigres ha sido confirmado, así lo informó el club al mismo tiempo que Diego Reyes confirmó ser él el contagiado dentro de la plantilla.

El zaguero publicó a través de sus redes sociales haber dado positivo a las pruebas especiales realizadas el pasado viernes 7 de agosto como medida requerida luego de habérsele visto en una polémica reunión con los futbolistas de Rayados, Dorlan Pabón y Hugo González, este último suceso del cual parecer estar arrepentido por no haber cumplido con los protocolos de salubridad.

“Por este medio me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19. Estoy bien y no presento ningún síntoma. Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las indicaciones del sector Salud, es por ello que les pido que las sigan al pie de la letra y no cometan el mismo error que pude haber cometido yo”, emitió el defensor.

Al mismo tiempo tanto el conjunto felino como la Liga MX informaron de la situación que atraviesa el jugador, quien se estará perdiendo las próximas dos semanas del torneo (Puebla, Toluca y Pumas) debido a que por obligación deberá tomar su aislamiento de 14 días, a espera de que una segunda prueba confirme la presencia del virus.

Se le vio en la celebración de Hugo González

Reyes fue captado mediante historia de Instagram que asistió a la reunión de festejo de Hugo González el pasado 1 de agosto, declarando al día siguiente que solo había ido a “entregar el regalo”, sin embargo, esta acción vaya que trajo consecuencias grandes.

Asimismo, es el tercer caso confirmado en la plantilla auriazul de forma oficial tras los contagios de Francisco Meza y Juan Purata durante el mes de junio y julio, respectivamente.