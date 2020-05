Diez canales de YouTube que todo amante del cine, series y videojuegos debe ver

Sinembargo.MX

MADRID._ Conforme avanza la cuarentena, los días se van haciendo cada vez más largos y tediosos. La gente pasa cada vez más tiempo delante de las pantallas, mucho más de lo habitual, y para muchos el amplio catálogo de servicios como Netflix, Amazono HBO se les empieza a quedar corto.

Por suerte, existe otra fantástica alternativa llamada YouTube en la qué sumergirse buscando otro tipo de contenido. Porque en la plataforma de los videos virales también existe un amplio catálogo de grandes creadores amateur que disfrutan ofreciendo contenido de calidad, y muy friki, a sus seguidores.

Desde peleas entre diferentes personajes de cine, series y videojuegos a exhaustivos análisis de algunos de los grandes personajes de la cinematografía, pasando por mordaces críticas a los peores (y mejores guiones) o las canciones en distintos y divertidos formatos. Si te consideras un friki en esto del entretenimiento audiovisual, estos 10 canales de YouTube están hechos para ti.

SUPER POWER BEAT DOWN – @BATINTHESUN

Los cosplayers responsables de Bat in The Sun ofrecen sangrientas peleas a muerte entre algunos de los mejores personajes ya sean de series y cine o de videojuegos. A modo de brutal crossover, en su serie Super Power Beat Down enfrentan cara a cara a adversarios de la talla de Spider-Man, Wonder Woman, Batman, Lobezno, los Power Rangers o Darth Maul.

ARCADE MODE – @MIGHTYRACCOON!

En la misma onda que el Super Power Beat Down se encuentra la serie Arcada creada por la compañía de animación Mighty Raccoon! En esta ocasión, los personajes están hechos en 3D, pero la espectacularidad y la violencia de los combates no dejará indiferente a ningún fan.

CÓMO DEBERÍA HABER TERMINADO

También de animación se encuentra la fantástica colección creada por HISHE de Cómo deberían haber terminado las grandes películas y series que han conquistado al fandom. Con una crítica sagaz de los fallos de guion y las estúpidas decisiones argumentales, los videos resumen de manera muy divertida las mil y una formas de terminar las historias. La mayoría de ellas mucho mejores que las originales.

ÉPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIKISMO

El rapero Keyblade, máximo estandarte del rap friki en español utiliza la idea de Epic Rap Battles of History para enfrentar en combates de rap a diferentes personajes de la cultura pop. Superhéroes, anime, videojuegos, series e incluso políticos miden sus rimas y su flow en estas divertidas batallas de gallos.

AGUJEROS DE GUION

El crítico de cine Andoni Garrido analiza en su canal las grandes pifias narrativas de los diferentes blockbusters de la historia del cine. Contundente y preciso, con una narrativa de lo más mordaz, sus videos te harán replantearte si tus películas favoritas en realidad son tan buenas como piensas.

LA GUÍA PARA TARADOS

El psicólogo y youtuber conocido como Ness dedica esta sección especial de su canal a analizar de manera exhaustiva la personalidad de algunos de los personajes favoritos de los fans, como Joker, Tyler Durden o Tyrion Lannister entre otros muchos. Desde el punto de vista del psicoanálisis, sus videos demuestran lo complejo que puede ser llegar a crear algunos de esos personajes que conocemos desde la infancia.

HONEST TRAILERS – @SCREEN JUNKIES

Los tráilers honestos de Screen Junkies se han ganado por méritos propios un puesto de honor en cuanto al análisis fílmico y narrativo se refiere. Sin miedo a señalar las similitudes entre universos de ficción, ni a sacar punta a las historias de sus personajes, los Honest Trailers no dejan títere con cabeza.

WATCH MOJO

Si lo tuyo son los ránkings como el que ahora mismo nos ocupa, no hay mejor canal que Watch Mojo. En él hay todo tipo de contenido divididos en top 10 que van desde los peores villanos del cine o el anime hasta las muertes más inesperadas en pantalla, o las escenas más violentas de la ficción. Eso sí, la mayoría de ellos va con spoilers.

DESTRIPANDO LA HISTORIA – @PASCU Y RODRI

Siguiendo la estética visual de Draw my life, Pascu y Rodri dan un repaso a la historia de geniales personajes no sólo del cine, sino también de la mitología griega o la cultura geek en general. Cada uno de ellos tiene una melodía pegadiza y una letra que te hará tararear sus estribillos, aunque intentes sacártelos de la cabeza.

NEVERFILMS – @PLAYZ

Producida por Playz, la división de contenido joven de RTVE, Neverfilms es una webserie que narra las peripecias de una productora audiovisual con su correspondiente jefe capullo, sus explotados becarios y sus técnicos sabelotodo. Lo más interesante es que cada episodio parodia el tráiler de una conocida película, y la verdad es que las risas están aseguradas.