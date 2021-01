Diez candidatos a Novato del Año en el 2021

Noroeste / Redacción

El calendario ya refleja el 2021 y con eso, llegan las esperanzas y deseos de un nuevo año y por supuesto, una nueva temporada de beisbol. Una de las partes más emocionantes, especialmente en MLB Pipeline, es contemplar cuál será la próxima ola de talento joven que se establezca en Grandes Ligas.

Con 14 de los 18 Novatos del Año siendo jugadores de posición, notarán que la lista está cargada de bateadores. Todos, con excepción de uno, debutaron en el 2020 y 10 de ellos están actualmente en la lista de los 100 Mejores Prospectos. Es una lista prematura de favoritos y otros jugadores se posicionarán mejor con el desarrollo de la temporada del 2021. Los ganadores del año pasado, Kyle Lewis en la Liga Americana y Devin Williams en la Nacional, no eran precisamente los favoritos antes del comienzo de la campaña.

Liga Americana

1. Randy Arozarena, OF, Rays (Nro. 21): Sí, está muy subestimado en el ranking de prospectos, pero eso mejorará con la actualización del 2021. Tener a alguien que no fuera el cubano parece no tener mucho sentido, no después de que verlo con un OPS de 1.022 en 23 juegos de campaña regular y unos impresionantes promedios de .377/.442/.831 en la postemporada, además de 10 jonrones y el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

2. Jarred Kelenic, OF, Marineros (Nro. 1/Nro. 9 en MLB): Es el único prospecto en esta lista que no ha hecho su debut en las Mayores, pero Kelenic estuvo a las puertas el año pasado con lo conseguido en el campamento de verano y en la sede de entrenamiento alterno. La esperanza es que los Marineros puedan abrirle espacio junto a Lewis en los jardines, y que Seattle tenga la oportunidad de ganar el premio al Novato del Año en temporadas consecutivas.

3. Ryan Mountcastle, OF, Orioles (Nro. 5/Nro. 90 en MLB): Mountcastle siempre ha podido batear. Tuvo una tremenda temporada en Triple-A en el 2019, pero viene con interrogantes sobre su mentalidad al bate (130 K/24 BB en esa campaña) y su defensa. Probablemente nunca gane un Guante de Oro, pero estuvo aceptable en la pradera izquierda y demostró mejor capacidad de selección de pitcheos mientras bateó .333/.386/.492 en 35 partidos con Baltimore el año pasado.

4. Nick Madrigal, 2B, Medias Blancas (Nro. 3/Nro. 36 en MLB): Madrigal se separó el hombro izquierdo a comienzos de agosto, pero prefirió no someterse a una cirugía hasta que terminara la temporada y regresó para batear bien al final de la campaña con Chicago. Se espera que esté listo para el Día Inaugural. Buscará continuar demostrando su capacidad innata para hacer contacto (.340 en 109 veces al bate en las Mayores), sin poncharse (6.4% de índice de ponches).

5. Dane Dunning, LD, Rangers (Nro. 3/Nro. 98 en MLB): Existen muchas posibilidades en el pitcheo, desde Casey Mize de los Tigres y Nate Pearson de los Azulejos en la parte alta de la lista de los 100 Mejores, hasta Triston McKenzie de Cleveland en la parte baja. Dunning lanzó muy bien durante sus siete aperturas del 2020 y tendrá muchas oportunidades en la parte media de la rotación de los Rangers. Además, siempre hay un novato favorito para el premio que no está entre los mejores prospectos, ¿no?

Liga Nacional

1. Ke’Bryan Hayes, 3B, Piratas (Nro. 2/Nro. 37 de MLB): Hayes lució bien durante su debut de 24 juegos en las Mayores en el 2020 (.376/.442/.682) y obtuvo múltiples votos para Novato del Año. Ahora lo intentará de nuevo y tiene que ser considerado entre los favoritos, especialmente si sigue demostrando el poder que lució el año pasado y sigue mezclando su ofensiva con una defensa calibre de Guante de Oro.

2. Ian Anderson, LD, Bravos (Nro. 3/Nro. 34 de MLB): Las lesiones en Atlanta le abrieron la puerta a Anderson en el 2020 y el derecho aprovechó la oportunidad. No sólo tuvo efectividad de 1.95, .172 de promedio en contra y tasa de 11.4 K/9 en seis aperturas de campaña regular (suficiente para obtener un voto para el premio), sino que también estuvo dominante en la postemporada, con efectividad de 0.96 en cuatro aperturas.

3. Dylan Carlson, OF, Cardenales (Nro. 1/Nro. 14 en MLB): Es uno de los pocos en esta lista que no brillaron en su debut del 2020, aunque le fue un poco mejor al final de la campaña. Dada su habilidad para batear que demostró en las menores y su edad (tendrá 22 años durante toda la temporada del 2021), puede suponerse que aprendió sus lecciones y podrá brillar este año.

4. Sixto Sánchez, LD, Marlins (Nro. 1/Nro. 19 de MLB): Parece que hemos estado hablando del eléctrico repertorio del dominicano por mucho tiempo, a pesar de que apenas tenía 22 años cuando hizo su debut en Grandes Ligas con Miami el año pasado. Tuvo un bWAR (Victorias por Encima del Reemplazo calculado por Baseball-Reference) de 1.4 en siete aperturas de temporada regular. Además, lanzó cinco episodios en blanco en una apertura de la Serie del Comodín ante los Cachorros.

5. José García, SS, Rojos (Nro. 6): No hay dudas de que el cubano puede defender el campo corto en Grandes Ligas por mucho tiempo. Ésa es la razón por la que los Rojos lo ascendieron para disputar 21 juegos la temporada pasada. No había jugado por encima de Clase-A antes de su debut y aunque su producción ofensiva mejoró entre el 2018 y el 2019, sólo bateó .194/.206/.194 en 67 turnos en el 2020. Eso, combinado con que los Rojos están potencialmente en búsqueda de un paracorto en el mercado libre, hace que la opción de García sea arriesgada.

