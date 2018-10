Diez momentos para recordar a John Lennon, el añorado ex Beatle que hoy cumpliría 78 años

MÉXICO (SinEmbargo)._ Hay veces que en el mundo la carrera se termina. No es la muerte, es algo que se detiene y nos deja a todos inexplicablemente mudos.

Como recientemente, que ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, alguien que dice que “las minorías se deben amoldar a las mayorías o simplemente desaparecerán”. O como aquel 8 de diciembre de 1980 que alguien dijo en la radio: –Asesinaron a John Lennon. Desde entonces, el nombre Mark Chapman, la novela El guardián en el centeno, del misántropo J. D. Salinger, los 38 años que lleva el asesino de quien tanto amábamos, se suceden como si fuera la primera vez, como cuando ya no pudimos correr, ni caminar.

“Las autoridades de Nueva York consideraron que su liberación es incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad y menospreciaría la seriedad de su crimen, con lo que minaría el respeto a las leyes”, dice la medida dada a conocer en agosto pasado.

Hoy se cumplen 78 años del nacimiento de Lennon. Algunos dicen ahora que Paul McCartney era más talentoso que él, pero lo cierto es que él ha vivido más que el doble que John.

Hasta su muerte, a los 40 años, era miope, se ponía violento cada vez que se emborrachaba, no había dejado la carne como el resto de sus compañeros y había escrito, así, sin más, Strawberry Fields Forever y All You Need Is Love.

Escribió Woman (ese himno por el que todas las mujeres deberíamos levantarnos llenas de orgullo, cuando canta “y mujer, mantenme cerca de tu corazón”), escribió el himno del Siglo 20 y que todavía se canta con la misma emoción: Imagine. Escribió Stand by me, Jealous Guy y Working Class Hero.

Su sombrero de alas grandes, su altura y sus dientes de inglés, su malhumor británico, su locura de artista llevado al grado extremo de esa condición. Hubo quienes crecimos y morimos con él y hoy recordamos sus momentos espectaculares, como para que el legado sea más allá de las balas desperdigadas por ese psicópata que sigue preso.

1._ Fue miembro fundador de Los Beatles y el 7 de febrero de 1964, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison llegaron a Nueva York.

Estuvieron en el Show de Ed Sullivan en Manhattan.

2._ El año pasado, en 2017, se cumplieron 50 años del lanzamiento del Sargento Pimienta. Hacer la icónica portada de los Beatles tomó un equipo de tres productores y costó unas 3 mil libras esterlinas, 60 veces lo usual en la época.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band estuvo de primero por 22 semanas en las listas del Reino Unido, fue el primer vinilo de rock en ganar el Grammy a mejor álbum y probablemente el primer disco de rock en ser considerado arte.

3._ El 9 de septiembre de 1971 se lanzaba, en Estados Unidos, el álbum más conocido de John Lennon, Imagine. Su lanzamiento en el Reino Unido tuvo lugar el 8 de octubre de ese mismo año. Este segundo trabajo del músico durante su carrera solista llegó luego de John Lennon/Plastic Ono Band, editado en 1970.

La portada del disco fue hecho por el revolucionario artista Andy Warhol. Yoko Ono realizó la foto de la contratapa. Respecto al tema Imagine, que le da el nombre al álbum, la revista Rolling Stone la ubicó en el tercer lugar de la lista de las 500 Mejores Canciones de todos los tiempos.

4._ El biógrafo de los dos es Philip Norman. En ambas ha contado que el día en que John conoció a Paul -o viceversa- fue en la iglesia St. Peter de Woolton, un suburbio al sur de la ciudad porteña. Lennon se presentaba con The Quarrymen y McCartney estaba entre el público.

Fue el 6 de julio de 1957. Allí nacería el dúo más creativo y admirado de la música. Hoy una placa en la iglesia recuerda ese día extraordinario.

Otra artista, Yoko Ono, cambió totalmente su carrera y su vida. Ella, una artista visual muy personal, japonesa que vivía en Nueva York, pero lo conoció en Londres.

5._ El 9 de noviembre de 1966, John Lennon visitó una exposición en la Indica Gallery de Londres, donde Yoko Ono estaba presentando sus trabajos. Un amigo en común, John Dunbar, fue el encargado de presentarlos.

“Conocer a Yoko fue como encontrarte a tu primera mujer: dejas de ver a tus amigos en el bar; omites todos los partidos de futbol y no vuelves a jugar al billar. Tal vez algunos hombres gusten de seguir juntándose todos los viernes con sus amigos y así continuar la relación, pero, una vez que encuentras a la mujer, los amigos ya no interesan”, contó John Lennon en una entrevista.

6._ El 6 de junio de 1971 John Lennon actúa con Frank Zappa. Interpretaron canciones como Scumbag, Jamrag y Well (Baby Please Don’t Go), de Walter Ward. El ex The Beatles vocalizó la composición mientras Zappa era la guitarra principal con sus Madres de la Invención.

¿Qué hubiera pasado con ambos si vivieran al compás de la música en la que creyeron? La performance fue lanzada en el disco Sometime in New York, de John Lennon y Yoko Ono, en 1972.

7._ A principios de agosto de 1972, John Lennon tuvo la idea de realizar un beneficio en vivo para los alumnos de Willowbrook School, en Nueva York, un instituto estatal para niños con discapacidades mentales. Después de tres días de ensayos, dos conciertos tuvieron lugar ese día en el Madison Square Garden en Manhattan, Nueva York. Fueron las últimas actuaciones a gran escala dadas por Lennon en público.

Lennon había visto el informe de Geraldo Rivera para ABC TV sobre el abuso físico y sexual de los niños y las malas instalaciones en la escuela de Staten Island. Se contactó con Rivera y sugirió que organizaran un concierto benéfico. Lennon se alistó en la banda Elephant’s Memory, con quien había grabado recientemente el álbum Some Time In New York City y los ensayos tuvieron lugar los días 18, 20 y 22 de agosto. Después del concierto, asistieron a una fiesta celebrada en Tavern In The Green en el Central Park de Manhattan.

8._El 28 de noviembre de 1974 se presenta con Elton John, en el Madison Square Garden de Nueva York, así Lennon pagó la apuesta de actuar con Elton si la canción Whatever Gets You Thru The Night llegaba al número 1 en Estados Unidos.

“Elton quería cantar Imagine, pero yo no quería aparecer como Dean Martin haciendo mis clásicos éxitos. Yo quería divertirme un poco, tocar algo de rock and roll y no quería hacer más que tres canciones, porque después de todo era el show de Elton. El me sugirió I Saw Her Standing There y pensé “genial”, porque nunca canté el original. Paul lo cantó y yo hice la armonía. Cuando salí del escenario le dije a los periodistas que esperaban: –Fue divertido, pero no me gustaría hacerlo para ganarme la vida”. No estoy en contra de actuaciones en vivo, pero no tengo un grupo y no he subido a un escenario con un grupo. No estoy interesado en ello ahora mismo, pero podría cambiar de opinión”, recordaba John.

9._ Pocas horas antes de su asesinato, John Lennon posó desnudo junto a su esposa Yoko Ono, en una imagen tomada por la fotógrafa Annie Leibovitz. Luego, la pareja fue a RKO Radio Network para una entrevista con el DJ Dave Sholin. Aproximadamente a las 5 de la tarde, Yoko y John fueron al estudio de grabación Record Plant Studio a terminar la mezcla de una canción de Yoko. Antes de llegar al estudio, se encontró con un joven que le pidió un autógrafo. Lo saludó y le firmó su disco Double Fantasy. Era Mark Chapman.

10._ No fue un momento de Lennon, pero así lo recuerda Paul McCartney: “Estaba en casa y recibí una llamada. Fue temprano en la mañana... Creo que fue así para todos. Era tan horrible que no pudieras asimilarlo. No podía asimilarlo. Solo por días, no podías pensar que se había ido. Entonces, sí, fue solo un gran shock y luego tuve que decírselo a Linda y a los niños. Fue muy difícil. Fue realmente difícil para todos. Eso fue como un shock realmente grande, creo, en la vida de la mayoría de las personas. Un poco como Kennedy, hubo ciertos momentos así".