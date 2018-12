Diez películas para recordar el legado de Kirk Douglas, quien hoy cumple 102 años

El legendario actor echó la vista atrás y repasó su filmografía para elegir las 10 películas de las que se siente más orgulloso y explicar, con sus propias palabras, por qué esos filmes marcaron su carrera

Sinembargo.MX

Madrid, 9 de diciembre (EuropaPress).- Kirk Douglas es una leyenda centenaria de la época dorada de Hollywood. Este domingo 9 de diciembre de 2018 el actor cumple 102 años. Douglas ha forjado un inmenso legado cinematográfico en estos más de cien años de vida, lo que le ha llevado participar en más de 90 proyectos audiovisuales emitidos en cine o en televisión.

De esta cifra casi también centenaria de interpretaciones, el público es capaz de nombrar, de forma casi automática sus películas más icónicas, como Espartaco y Senderos de gloria, ambas de Stanley Kubrick; Cautivos del mal de Vincente Minnelli; o El gran carnaval de Billy Wilder.

Pero, ¿cuáles son los mejores papeles de Kirk Douglas? Pues bien, Fue el propio Kirk Douglas quien, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en el verano de 2012, respondió a la pregunta del millón.

El legendario actor echó la vista atrás y repasó su filmografía para elegir las 10 películas de las que se siente más orgulloso y explicar, con sus propias palabras, por qué esos filmes marcaron su carrera.

Estas son, en riguroso orden cronológico, las diez mejores películas de Kirk Douglas… según Kirk Douglas.

EL ÍDOLO DE BARRO (1949) de Mark Robson

“Nunca pensé que (este trabajo) fuese tan duro hasta que hice El ídolo de barro. Mi virtud no es ser fotogénico, así que me gustaba interpretar a los malos, trataba de encontrar algo bueno en ellos y eso mantenía mi contacto con el público”

EL TROMPETISTA (1950)de Michael Curtiz

“Recientemente, mi hijo, Michael Douglas, me llamó desde las Naciones Unidas, donde estaba asistiendo a una reunión. Y él me dijo: ‘Papá, conocí a un tipo de África que es probablemente el mejor trompetista del mundo, y me dijo: ¿Sabes?, después de ver a tu padre en El trompetista me interesé por la trompeta'”.

EL GRAN CARNAVAL (1951) de Billy Wilder

“Pensaba que Billy Wilder era un director tan brillante… Mi personaje era difícil de manejar, así que le pregunté si debía bajar el tono un poco y él me dijo que hiciera lo contrario”.

BRIGADA 21 (1951) de William Wyler

“Lee Grant tuvo un pequeño papel, una ladrona, en Brigada 21, y obtuvo una nominación al Oscar. Es una chica maravillosa. Y, años más tarde, dirigió a Michael y a mí y a toda nuestra tropa en una foto de familia”.

CAUTIVOS DEL MAL (1952) de Vincente Minnelli

“Es complicado hacer una película sobre películas … Estamos muy cerca de ellas. Pero Cautivos del mal era muy buena. Y Lana Turner, creo, hizo su mejor trabajo, ella estaba muy bien. ¡Yo también estaba bien!”

VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO (1954) de Richard Fleischer

“¡Yo cantaba en esa película! Para un tipo que no puede cantar, cantaba mucho. [Canta] ‘Tengo una ballena de cuentos para contarle, chicos!’ … Todos los chicos de aquella época conocían esa canción. Hicieron un disco profesional y dije en una entrevista que mi amigo Frank Sinatra estaba celoso de mí”.

EL LOCO DEL PELO ROJO (1956) de Vincente Minnelli

“Actuar es hacer creer. Nunca pienso que soy un personaje, quiero que creas. Pero con El loco del pelo rojo, me involucré tanto con van Gogh… era realmente aterrador, porque sentía que el personaje me estaba adelantando… Fue una experiencia muy, muy interesante. Nunca me he sentido así en ninguna otra película”.

SENDEROS DE GLORIA (1957) de Stanley Kubrick

“Vi una pequeña película que Stanley Kubrick había hecho [Atraco perfecto de 1956], y dije: Él es muy talentoso’. Lo llamé y le dije: ¿Tienes otros proyectos? Sí, tengo uno, pero nadie quiere hacerlo. Y me envió Senderos de gloria. Le dije: Stanley, esta película no va a hacer un centavo, pero tenemos que hacerlo”

ESPARTACO (1960) de Stanley Kubrick “Estaba intrigado con el personaje de Espartaco, y sólo tenía que hacerlo. Al mismo tiempo, estábamos pasando por un período terrible, la era del Senador Mc Carthy … Estoy muy orgulloso de que Espartaco rompiera la lista negra [dando al guionista incluido en la lista negra Dalton Trumbo, títulos de crédito], porque eso era muy importante … Sucedió en el momento adecuado para mí. Yo era lo suficientemente joven como para ser tonto… Es bueno hacer una película que la gente disfruta y que hace algo”.

LOS VALIENTES ANDAN SOLOS (1962) de David Miller

“Me encanta el personaje y su relación con su caballo. Siempre considero que es mi mejor película. No fue un gran éxito. Ha llegado a ser más una cinta de culto… De nuevo, Dalton Trumbo escribió el guión. Fue la única vez que nunca cambiamos una palabra; Era perfecto, como un agujero en uno”.