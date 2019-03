DIF de Escuinapa deja de percibir apoyos de asociaciones civiles

El Alcalde Emmett Soto Grave dijo que el Municipio aumentará los apoyos a la dependencia

Carolina Tiznado

17/03/2019 | 12:14 AM

ESCUINAPA._ El DIF ya dejó de percibir apoyos de asociaciones como Save The Children, por lo que tendrán que hacerse ajustes para aumentar apoyos económicos a la dependencia, informó el Alcalde.

“Asociaciones como Save the Children ya dejaron de dar apoyos a DIF, tenemos que apoyar a solventar esos gastos” dijo Emmett Soto Grave.

La Asociación dotaba de productos en especie a las guarderías del DIF y del albergue en Isla del Bosque, otorgaba parte de la despensa, indicó.

Desde enero ese recurso ya no se entregó, debido al parecer a que no están siendo apoyados con recursos federales, por lo que no han destinado ellos sus recursos a las dependencias que apoyaban.

“Hemos salido adelante, las guarderías están funcionando bien pero DIF está haciendo esos gastos” dijo.

El DIF recibe un presupuesto mensual de 600 mil pesos, informó, debido a estos gastos que no estaban contemplados es probable que solicite a Cabildo un aumento a los recursos que se otorgan a DIF por lo menos de 50 mil pesos más.

Soto Grave informó que se ha estado buscando mejorar el DIF y guarderías, entre ellas, la guardería que está en el centro que con el apoyo de Gobierno del Estado se están haciendo dos nuevas aulas.

El Alcalde informó que además de DIF también se está trabajando en apoyar a corporaciones de auxilio, como Cruz Roja y Bomberos de Escuinapa, a la segunda se le está apoyando con 15 mil pesos mensuales.