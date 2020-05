DIF Municipal niega irregularidades en la entrega de despensas

Luego de que circulara una foto en redes sociales donde se acusó a la administración de Jesús Estrada Ferreiro de estar guardando alimentos para ser entregados en campañas electorales, la directora del DIF afirmó que se han dado 10 mil 500 de las 12 mil despensas que se adquirieron para las familias de Culiacán a causa del Covid-19

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Luego de que en redes sociales se acusó a la administración de Jesús Estrada Ferreiro de tener almacenadas toneladas de alimentos para ser utilizados en campañas políticas y no para beneficiar a las personas más necesitadas por la pandemia del Covid-19, Lydia Peinado Aguirre negó tales señalamientos y sostuvo que todo se ha dado a las familias culiacanenses.

La directora del DIF Municipal desestimó las acusaciones que se hicieron vía Facebook y aclaró que la entrega se ha hecho a las familias en los distintos recorridos, afirmó que todo se ha hecho de manera transparente.

“Siempre va a ver gente que tenga algo qué decir y que mal informar, nosotros tratamos de hacer el trabajo lo más ético y transparente posible, los recorridos por las colonias fueron sin ninguna indicación más que ver las necesidades de la gente”, afirmó.

La funcionaria Municipal detalló que de las 12 mil despensas que se adquirieron, solo falta entregar mil 500, mismas que están en bodegas en estos momentos y serán repartidas antes del miércoles de esta semana.

“Segalmex nos entregó las últimas mil despensas, de un total de 12 mil que se les adquirió...de este total ahorita tenemos en bodega mil 500 despensas, que son las que nos faltan por entregar, que se entregarían entre mañana y pasado. Entre el martes y miércoles nosotros terminaríamos de entregar”, detalló.

Peinado Aguirre explicó que es posible que algunas familias se hayan quedado afuera de estos apoyos, ya sea porque no estaban en las listas de quienes realizaron la valoración de a quienes se le entregaría estas despensas, o solamente no alcanzó para darles, pero sostuvo que quienes se acercaron al DIF Municipal recibirán apoyo en los próximos días, pero de momento para próximas solicitudes, ya no hay despensas disponibles.

“Es muy probable que alguien se haya quedado sin despensa, ya sea porque no estaba en su casa, o no nos dimos cuenta, pero nada fue intencional. Hemos recibido muchas solicitudes aquí a las oficinas, porque no las hemos entregado aquí (las despensas),de las mil 500 que tenemos en bodega, vamos a entregar a las personas que vinieron y solicitaron directamente aquí”, mencionó.

“Aquí llegaron como 700 solicitudes aquí directamente al DIF. Si en futuras entregas alguien necesita despensas, pueden acudir directamente a las oficinas del DIF, aquí estamos tomando la información, ahorita ya se me agotaron, pero en dado caso que nos sea posible adquirir más, o tengamos algún otro apoyo, tomar la propuesta”, agregó.