Difunden audio inédito de Luisito Rey, aseguraba no arrepentirse de nada - Noroeste

Difunden audio inédito de Luisito Rey, aseguraba no arrepentirse de nada

Los secretos sobre la vida de Luis Miguel y todos los que lo rodearon siguen revelándose; ahora la periodista Claudia de Icaza muestra por primera vez un material nunca antes visto

Noroeste / Redacción

Luis Miguel: La Serie sigue dando mucho de qué hablar y tal parece que Claudia de Icaza posee algunos de los secretos mejor escondidos de El Sol y de sus familiares, inclusive de la persona más odiada en la actualidad, Luisito Rey.

En esta ocasión, De Icaza, presentó a través de YouTube un material inédito, un audio específicamente, el cual obtuvo de una entrevista que le hizo a la última pareja de Luis Rey, Yolanda Mingo Galleg, publicó vanguardia.com.

La periodista aseguró que su intención al revelarlo no es más que para continuar conociendo al papá de LuisMi, ahora que él mismo ha abierto las puertas de su vida privada.

“Porque lo saco ahora, porque Luis Miguel está haciendo la serie, está platicando cómo fue su papá, y él tiene todo el derecho. Pero alguien se ha preguntado cómo era cuando ya Luis Rey no estuvo bajo los reflectores de su hijo, bajo el glamour de su hijo”.

Por último, la periodista mencionó que el material fue grabado dos meses antes de que Luis Rey falleciera.

“Quiero que escuchen muy bien, quiero que tengan paciencia para que escuchen todo lo que él platica, hasta el momento que él dice' como las tres carabelas que salieron para América, así soñaba regresar a América”.

Señaló que ella intentó hacer llegar el material a El Sol, por ello buscó a Alejandro Basteri.

“(La respuesta) me sorprendió, porque yo no estaba buscando ni dinero ni lo estaba vendiendo, la única condición que yo estaba pidiendo es que alguien de mi familia le llevara el material a manos de Luis Miguel. Pero grande fue desilusión cuando Alejandro mandó a decir que sí que como no, pero que primero quería escuchar para que realmente fuera la voz de su papá (...), pero llegó el momento en que las cosas se tienen que usar y pues se me ocurre que ahora que el gran villano es Luis Rey se debe conocer exactamente lo que Luis Rey intentó hacer dos meses antes de morir ”, dejó en claro.