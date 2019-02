Difunden el primer trÃ¡iler de Chucky, El muÃ±eco diabÃ³lico

MADRID (SinEmbargo)._ Metro Goldwyn Mayer (MGM) ha lanzado el primer tráiler del esperado remake de Chucky, El muñeco diabólico.

El filme, dirigido por Lars Klevberg (Polaroid) y protagonizado por Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry, verá la luz en junio.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, presenta a Buddi un nuevo modelo de muñeco digital que hará las delicias de los más pequeños esta Navidad. Es el regalo estrella que Karen (Aubrey Plaza) ha preparado para sorprender a su hijo, Andy Barclay (Gabriel Bateman).

La sorpresa será mayúscula, ya que el modelo que llega a su hogar es un juguete defectuoso, hackeado a propósito para convertir al muñeco en un implacable y letal asesino.

Y es que esta es la diferencia fundamental respecto a anteriores entregas de la saga, ya que en esta ocasión, Chucky, cuyo nombre se menciona pero cuyo rostro no aparece en este primer tráiler, no está poseído por ningún espíritu demoniaco.

