Difunden VIDEO grabado por la DEA, de El Chapo llorando durante su extradiciÃ³n a EU

Difunden VIDEO grabado por la DEA, de El Chapo llorando durante su extradición a EU

Las autoridades estadounidenses por primera vez difunden material de cuando el capo sinaloense fue extraditado

noroeste.com

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles unas imágenes grabadas el 19 enero de 2017 que muestran a al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, con lágrimas en los ojos tras ser extraditado a de México a EE.UU.

En las imágenes tomadas por elementos de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) se puede ver al narcotraficante sorprendido, con la vista perdida, con los ojos llorosos y limpiándose las lágrimas a su llegada a Nueva York.

La grabación, de más de 7 minutos de duración, fue tomada desde el momento en que Guzmán Loera se encuentra dentro del avión donde fue trasladado de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Estados Unidos. Después se observa cómo agentes de la DEA le ayudan a bajar las escaleras de la aeronave, mientras va esposado de pies y manos.

Esta grabación inédita es la más amplia conocida hasta el momento y se difundió luego de que el jurado de su juicio que duró más de tres meses en la Corte del Distrito Este de Nueva York, lo declaró culpable de los 10 cargos que le imputaban, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua y pasar el resto de su vida en una prisión de EE.UU.

Jeffrey Lichtman, uno de los abogados del Chapo, aseguró en entrevista con la cadena CNN no haber visto antes este material, porque este no fue presentado como prueba en la Corte Federal y aseguró que el video podría haber "humanizado" un poco al capo sinaloense.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles durante su conferencia matutina, que espera que la posible cadena perpetua que enfrenta el narcotraficante sinaloense sirva de lección para quienes trafican drogas y valoren su libertad.

"Me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que la libertad es un don muy preciado, que no se debe de afectar a otros, no se le debe de causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo ni a los familiares", indicó López Obrador.