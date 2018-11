Digan lo que digo yo, no mientan: Alcalde de CuliacÃ¡n a medios de comunicaciÃ³n

AYUNTAMIENTO

Digan lo que digo yo, no mientan: Alcalde de Culiacán a medios de comunicación

Jesús Estrada Ferreiro, Presidente de Culiacán, señaló que los medios de comunicación distorsionan lo que él dice

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro pidió a los medios de comunicación no mentir sobre lo que él dice y hace.

El Alcalde de Culiacán se dijo un amigo de la prensa.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre una cerrazón por parte del Ayuntamiento de Culiacán a la prensa, ya que en su primer sesión de Cabildo hubo dificultad para que los medios ingresaran a ella, Estrada Ferreiro afirmó que él permitió que se quedaran, por lo que pidió a la prensa no mentir sobre lo que él dice o hace.

"La vez pasada alguien les dijo que salieran, yo les dije que es pública (primer sesión de Cabildo), ¿Sí o no? Pueden estar todos, ¿Y por qué publican que yo los saqué?"

- Había una orden para que nos sacaran.

Pero no mía, no pongan palabras que no son, con todo respeto, ustedes dicen con respeto y con respeto, digan lo que digo yo y no mientan.

Hoy el Alcalde de Culiacán salió rápidamente a acompañar al Gobernador a su salida, varios medios de comunicación lo vieron como una negativa a dar entrevista, cosa que el Presidente Municipal niega.

"Yo les pedí que me esperaran para la entrevista, que la entrevista iba a ser seguramente en el pasillo porque el Gobernador me pidió que por favor le permitiera irse rápido porque tiene un evento ahorita", explica.

Estrada Ferreiro llamó a los medios de comunicación a no mentir, a no hacer nota con más figuras públicas de cosas que él, asegura, no dice.

"Luego entrevistan a la gente '¿Qué opina usted Diputada o Diputado de que el Alcalde nos sacó?' Están afirmando algo que no es cierto".

- ¿No hay cerrazón del Ayuntamiento?

Para nada, yo estoy abierto a lo que quieran, no hay ningún problema, soy amigo de ustedes, quiero que lo entiendan, pero no me gusta que me hostiguen, y tampoco que mientan y digan cosas que no dije yo, eso sí me molesta.

- ¿Y las críticas Alcalde, sí las tolera?

Completamente, claro, claro que sí, pero claro, una crítica tiene que ser constructiva, y si es para atacar algo que hice mal adelante, pero cuando no hago algo mal y me la voltean, a la gente también le molesta.