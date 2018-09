Dinero de Paguitos se usÃ³ para enfrentar necesidades: Leyson

GUASAVE

Dinero de Paguitos se usó para enfrentar necesidades: Leyson

Si no tenían para pagar quincenas, mucho menos para abonar el porcentaje que los empleados debían pagar a la institución financiera que les prestó dinero, justifica el ex Alcalde de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Los poco más de 30 millones de pesos que reclamó la empresa Consupago, conocida como Paguitos, se utilizaron para enfrentar necesidades que en ese momento eran más urgentes, como el pago de energía eléctrica o de la recolección de basura, manifestó Armando Leyson Castro.

El ex Alcalde de Guasave reconoció que si bien es cierto el adeudo con Paguitos no se pudo solventar, el dinero no se fue a la bolsa izquierda de nadie y se utilizó en la misma operatividad del Municipio.

“Quedaron en pagos de luz eléctrica, en pagos de PASA, en pagos de otro tipo de necesidades, todo eso está documentado. Si hay algún desvío de recursos, que se responsabilice a quien cometió el agravio, pero esa lana no se zafó de ninguna parte que no haya sido para pagar una necesidad propia del Ayuntamiento”, sostuvo.

“Si no teníamos para la raya, mucho menos para dar el porcentaje que le correspondía al trabajador darle a esta empresa que les prestaba”.

Leyson Castro criticó que la administración que encabeza Diana Armenta Armenta esté reviviendo este tema, cuando tampoco ha podido resolver los problemas financieros del Ayuntamiento, pese a un rescate financiero del Gobierno del Estado por 47 millones de pesos.

“Ahorita ya pasó un año nueve meses y las cosas siguen igual o peor, ¿no deben quincenas?, a los proveedores aseguro que no les han abonado un peso en el año y medio”, manifestó.

El tema de Paguitos fue revivido en el Cabildo, ya que los regidores aprobaron la firma de un convenio con esa sociedad financiera para saldar un adeudo de 30 millones 533 mil 229 pesos, más 2 millones 4479 mil 298 pesos en intereses y gastos administrativos.

En la discusión de este tema, la Regidora del PRI, Adriana Valenzuela García, exigió a la Fiscalía General del Estado informar el estado que guarda una demanda penal interpuesta por la Sindicatura de Procuración en la que se responsabiliza de este desvío a Leyson Castro, y a tres funcionarios más de primer nivel de la pasada administración.

Armando Leyson aclaró que hasta el momento no ha sido citado para comparecer ante las autoridades judiciales en este tema, pero está dispuesto a hacer todas las aclaraciones pertinentes y a probar que ese recurso de Paguitos se utilizó en necesidades del propio Ayuntamiento.