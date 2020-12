Dinosaurios arribará a Disney+, pero en EU, para América Latina aún no se confirma su llegada

MÉXICO._ La comedia de los 90, Dinosaurios, llegará al catálogo del servicio de Disney+ en enero de 2021.

A través de su cuenta de Twitter para Estados Unidos, la plataforma de streaming anunció la llegada para el 29 de enero de esta serie creada en 1991.

Gotta love this news! Earl, Baby, and the rest of the Sinclair fam are coming to #DisneyPlus. 🦖 Start streaming Dinosaurs on January 29. pic.twitter.com/Xaz08svFPb