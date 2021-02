Dios los hace y ellos se juntan; llegó la hora de rescatar a la UAS: Mario Zamora sobre unión Morena-PAS

El candidato a la Gubernatura por la alianza Va x Sinaloa indicó que al verse de picada en las encuestas, a Morena no le quedó de otra más que hacer esta alianza, misma que muchos de sus partidarios están en contra

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ 'Dios los hace y ellos se juntan' eso opinó Mario Zamora Gastélum, virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática a la Gubernatura al cuestionársele sobre la unión entre Morena y el Partido Sinaloense para el actual proceso electoral.

El priista argumentó que él respeta la decisión de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, de unirse al proyecto de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena a la Gubernatura, pero recordó cómo en la contienda para Senador de la República en el 2018, lo que uno dijo del otro.

"Primero que nada pues yo soy respetuoso de lo que hagan los otros institutos políticos, totalmente respetuoso, por supuesto, decía mi abuelo 'Dios los hace y solos se juntan', solo es cuestión de ver qué opinaba un personaje uno del otro personaje y el otro personaje del otro personaje", expresó.

"Uno decía que debía estar en la cárcel, el otro decía que era un cacique, lo que sí te puedo decir, es hora que no puedo terminar de responder los miles, porque son cantidades de miles, los miles de maestros, de jóvenes, de padres de familia, que me han dicho, 'Mario llegó la hora de liberar la UAS'", subrayó.

Zamora Gastélum argumentó que él es la verdadera opción para darle una verdadera autonomía a la Casa Rosalina, y que de llegar a la Gubernatura quitará los cacicazgos que el mismo Rocha Moya reconoció había en la UAS con Héctor Melesio Cuén Ojeda.

"Llegó la hora de darle la verdadera relevancia a la universidad, donde los estudiantes, los maestros decididos quienes quieren enseñar, los que quieren transmitir ese conocimiento, llegue su tiempo y no los tengan que obligar el ir a promover determinados partidos políticos que no condicionen sus calificaciones a ir a un mitin y demás, y ese compromiso es el que vamos a hacer, llegó la hora de liberar la UAS y está muy claro quién es el único que tiene la capacidad para hacerlo", manifestó.

"Lo que viene es un gran avance, vamos a tener una gran universidad, sin cacicazgos, citando a ellos mismos, como se llaman el uno al otro, no lo olvidemos, estoy citándolos a ellos, a nadie más, más que a ellos, que uno le llamó cacique y que el otro le dijo que tenía que estar en la cárcel", añadió.

El Senador de la República afirmó que hay morenistas que están muy en contra de esta alianza con el PAS, y que muchos de ellos ya le expresaron su apoyo para este proceso electoral.

“Lo tengo que reconocer, un montón de gente que se dice morenista me dijeron 'Mario, estamos contigo, porque vemos que tú sí representas lo que tanto públicamente ha dicho Andrés Manuel, no mentir, no engañar y no traicionar'. Yo respeto lo que haga cualquier instituto político, lo entiendo porque el desespero te hace tomar ese tipo de decisiones, seguramente ya vieron las encuestas, las encuestas de verdad, que yo las conozco, nosotros vamos creciendo como cohete, y el otro viene de bajada en resbaladilla, la desesperación te hace tomar ese tipo de decisiones", aseveró.