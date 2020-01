Dios me dio una nueva oportunidad, seÃ±ala CuÃ©n sobre su salud

Dios me dio una nueva oportunidad, señala Cuén sobre su salud

En agosto del 2019, el dirigente del PAS fue sometido a una cirugía de la cual tuvo reposo solamente de cuatro semanas antes de reanudar actividades

Karen Bravo

CULIACÁN._ Para Héctor Melesio Cuén Ojeda su vida después de la cirugía del 2019 es una nueva oportunidad, así lo mencionó en su discurso de informe de actividades que rindió ante los militantes del Partido Sinaloense, el cual fundó en 2012.

“Quiero agradecer a todas y todos ustedes, todos han hecho este gran proyecto, para mí esto fue fundamental presentarme este día, para mí es algo muy afortunado, para mí es una nueva oportunidad que me dio Dios porque el año pasado prácticamente casi me sacaban del hospital”, expresó.

“El año pasado yo no me hacía en la política, ya no me hacía en la política, pero no sé, a lo mejor fueron las oraciones de tanta gente que nos apoyó y de repente se vio una luz allá al final del túnel y yo voy hacia ese túnel (...), y me encontré otra vez en la comunidad del Partido Sinaloense”, agregó.

En agosto de 2019, Cuén Ojeda fue sometido a una cirugía de la cual solamente tomó cuatro semanas de reposo antes de reanudar actividades.

Él mismo informó su estado de salud en una conferencia de prensa llevada a cabo el 14 de agosto.

Aunque no precisó por qué fue intervenido, este sábado en su discurso dejó a la interpretación la gravedad que pudo implicar esa cirugía.

Señaló que después de ello se siente mejor. Dicho eso, el dirigente y fundador del PAS continuó con su discurso en temas políticos.