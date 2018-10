Dios me la va a dar cuando Ã©l quiera: hija de Rosa, desaparecida en arroyo de CuliacÃ¡n

Dios me la va a dar cuando él quiera: hija de Rosa, desaparecida en arroyo de Culiacán

La señora expuso ayer amaneció con mucho coraje, resentimiento y decepción, porque a pesar de que ha pedido a Dios le dé el cuerpo de su madre, hasta el momento no ha sido así

Claudia Beltrán

A quince días de haber sido arrastradas por la corriente del arroyo El Piojo, ubicado en la colonia 6 de Enero, Rosa Nevárez Bueno y Carmen Cecilia Benítez Urías, siguen sin aparecer sus cuerpos.

Norma Alicia Quintana Nevárez, hija de la señora Rosa, enfatizó no pierde la fé en que su madre será encontrada por las autoridades, así como Carmen.

La señora expuso ayer amaneció con mucho coraje, resentimiento y decepción, porque a pesar de que ha pedido a Dios le dé el cuerpo de su madre, hasta el momento no ha sido así.

"A lo mejor todavía no me ha escuchado, no reniego, porque yo sé que Dios me la va a dar cuando él quiera, me la va a sacar de dónde sea", dijo.

Hallan cuerpo de Andrea, una de las 3 mujeres arrastradas por arroyo en Culiacán

Quintana Nevárez enfatizó seguirá esperando hasta que le den información del paradero de su mamá.

Considera que el cuerpo de su madre y de Carmen, que en vida eran muy amigas y unidas, está enterrado en el lodo o entre las piedras.

"Yo les digo que está enterrada en el lodo", comentó entrevistada en el campamento que desde el lunes 24 mantiene en la presa derivadora esperando noticias de su mamá.

Pero yo no pierdo la fe, puntualizó Norma Alicia.

A su vez, Óscar Guinto Marmolejo, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mencionó seguirán buscando hasta encontrarlas, ya que esa fue la instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

"La instrucción es seguir en la búsqueda hasta que se encuentren esos cuerpos, esa es la instrucción que dio el Gobernador y nosotros vamos a seguir con esto", respondió.

En la búsqueda de los cuerpos continúan los tres binomios canófilos de la Secretaría de la Defensa Nacional y dos por parte de la Policía Estatal, agregó.

En los alrededores de la presa derivadora por tercera ocasión harán una revisión contando siempre con ojos nuevos, para evitar buscar en donde mismo.

Ahorita entre 250 y 280 elementos distribuidos por distintos puntos del río están trabajando buscando los cuerpos de Rosa y Carmen, indicó.

Antes en la búsqueda también estaban cadetes, sin embargo, regresaron a sus aulas para recuperar sus clases.

Como 20 kilómetros a lo largo del río han revisado buscando los cuerpos, dijo Guinto Marmolejo.

El jueves 20 de septiembre, junto con Rosa y Carmen, fue arrastrada Andrea, sin embargo, su cuerpo fue encontrado cinco días después.

Carmen y Andrea vivían juntas en una casa, pero como llovía mucho y el arroyo estaba desbordándose, fueron a sacar de su casa a Rosa, que vivía a un lado de ese cauce.

De regreso, a punto de llegar a la banqueta y estar a salvo las tres, una tromba de agua las tumbó y fueron arrastradas por el agua de la calle, que las llevó al arroyo El Piojo.

Aparece la figura de la Santa Muerte

En la presa derivadora, punto de donde se parte para buscar los cuerpos de Rosa Nevárez Bueno y Carmen Cecilia Benítez Urías, amaneció ayer una figura de la Santa Muerte.

La figura de la Santa Muerte fue colocada en el pavimento de la presa, precisamente en el medio donde las autoridades mantienen un campamento de búsqueda y la familia de Rosa, otro, esperando información.

Aparece figura de Santa Muerte en punto de búsqueda de Carmen y Rosa

Norma Alicia Quintana Nevárez, hija de la señora Rosa, mencionó ella, ni su familia, colocaron esa figura en el lugar donde apareció.

Recordó que la tarde del miércoles antes de dejar el campamento un hombre se bajó de su carro y se cruzó al lado de las piedras, donde se hincaba y después se acostaba, como pidiendo algo.

Y la mañana de ayer se dan cuenta está la Santa Muerte ahí.

Ha escuchado comentarios de que la Santa Muerte es muy milagrosa, sí cumple, sin embargo, pide mucho a cambio, agregó.

"Si no sabe uno cumplirle, arrastra con toda la familia, yo sinceramente mis respetos, yo sí le tengo miedo", respondió la hija de Rosa.