Diputada Beatriz Adriana Zárate se suma contra la planta de amoniaco en Topolobampo

La legisladora morenista participó en una rueda de prensa con integrantes de grupos opositores al proyecto promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Considerando que el proyecto está asentado en bases ilegales, la Diputada local Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, se sumó a la lucha contra la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo.

"Sabemos que han roto muchas leyes, de todo tipo, porque incluso está en el punto de la zona Ramsar, que está protegida por convenios nacionales e internacionales", expresó.

La legisladora morenista participó en una rueda de prensa con integrantes de grupos opositores al proyecto promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México.

Gerardo Peña Avilés, quien ha rechazado el proyecto primero desde la curul que ocupó como Diputado federal de la 62 Legislatura y ahora como integrante del colectivo “Aquí No”, acusó que el proyecto se gestó bajo corrupción por parte de los ex gobernadores Francisco Labastida y Mario López Valdez, quienes lo impulsaron desde el inicio, apoyados en Ahome por el ex alcalde Arturo Duarte.

Y señaló como “cómplices, socios y aliados” al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al secretario Javier Lizárraga, y al Alcalde Manuel Guillermo Chapman, por haber permitido que el proyecto avanzara.

"Ese proyecto está promovido y está impulsado en base a corrupción, en base a negocios torcidos de la administración pasada, que no entiendo porque la administración de hoy no funciona como debe de ser, un Secretario de Economía que está promoviendo la afectación de 61 por ciento de tres mil familias para generar 142 empleos altamente tecnificados, que no van a ser gente de aquí", expuso.

"Todos esos permisos, registros, autorizaciones, que dicen ellos que tienen, están condicionados por Semarnat a respetar el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, que dice que no puedes remover mangle, que no pueden rellenar, no pueden obstruir el flujo dentro de las mareas, no pueden hacer construcción alguna que interrumpa y que altere el ecosistema, ¡todo lo que hicieron!... Por eso nos dieron el primer amparo. Todas esas autorizaciones que dicen que tienen están violentadas, aparte que son irregulares, porque parten de un robo del estero, al que le hicieron escrituras. ¡Es un despojo a la Nación!", agregó.

'CONSULTA NO ES VIABLE'

Cuestionados respecto al comentario del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de realizar una consulta ciudadana, los opositores del proyecto señalaron que incumpliría el principio de no coacción, puesto que la empresa GPO se ha encargado de dar “dádivas” a los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto, y ya no se ejercería un libre voto por parte de los participantes.

Gerardo Peña dijo no creer que el Presidente recurra a la consulta ciudadana, y advirtió que “los promotores del proyecto son expertos en robar elecciones”.

"Creo que el Presidente quiso no confrontarse con el tema, dio una respuesta rápida. La consulta por supuesto que no es viable. Él dijo que sería sólo con una consulta, pero sería algo muy difícil, y tiene mucha razón, porque la consulta, en su caso, nosotros no la vamos a permitir", sentenció.

PUEBLOS ORIGINARIOS LE MANIFESTARON AL PRESIDENTE SU RECHAZO AL PROYECTO

El gobernador tradicional de Ohuira, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, indicó que los Pueblos Originarios del norte de Sinaloa y del sur de Sonora formaron un frente común durante la reciente gira del Presidente López Obrador, y le manifestaron su rechazo al proyecto.

"En el pueblo yaqui, las autoridades de los ocho pueblos nos dieron la oportunidad de llegar y de que nos atendieran el Presidente y el director del INPI, y nosotros hicimos entrega de ese documento. Pero los yaquis también hicieron una manifestación", expuso.

"El Presidente también visitó la comunidad de Pilares, en territorio mayo de Sonora, y ahí también se le entregó otro documento apoyando a las comunidades del norte de Sinaloa contra la planta de amoniaco", añadió.

El líder indígena también se manifestó en contra de que se realice una consulta, señalando que estaría desfasada, pues a los Pueblos Originarios se les debió consultar previo a la aprobación del proyecto, como se establece en el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.