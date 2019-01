Diputada de Morena seÃ±ala que con moches y amenazas quisieron imponer presupuesto

Diputada de Morena señala que con moches y amenazas quisieron imponer presupuesto

La legisladora de Morena, Flora Miranda, indicó que además del ofrecimiento de dinero, hubo amenazas contra algunos compañeros de su partido

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Además de querer imponer el presupuesto de egresos que mandó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel mediante el presunto "maiceo" de diputados, también se incurrió en amenazas, señaló la Diputada local, Flora Isela Miranda Leal.

La legisladora de Morena aclaró que a ella no le hicieron ningún ofrecimiento ni tampoco la amenazaron, pero sí a algunos de sus compañeros de fracción.

“A quienes nos vieron firmeza de lo que estábamos proponiendo no nos llegaron con esa idea, sí tuvimos el dato de varios compañeros que no nada más fue una cuestión de dinero, sino de amenazas, sobre todo en materia de seguridad”, dijo, “lamentamos la ausencia de algunos compañeros, creemos que estuvieron con esos temas pendientes, pero para mí no hubo un ofrecimiento”.

La Diputada local guasavense refutó los señalamientos que hizo Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del PRI en el Congreso del Estado, quien dijo que Morena estrenó los moches con sus legisladores porque en parte de las reasignaciones se incluyeron obras supuestamente solicitadas por morenistas, entre ellas el centro de justicia penal de Guasave que está gestionando ella.

En Sinaloa, Morena estrena práctica de los moches a sus diputados, acusa PRI

“Que me disculpe el Diputado, pero el león cree que todos son de su condición, le mandaría decir al Diputado, pensando en que ellos sí hacían eso con las obras, y que ahí está el Diputado (Jorge) Villalobos que le entiende muy bien al igual que el PRI, pero no creo que sea un motivo por el cual hicimos esas reasignaciones”, respondió.

“Todos hemos sido testigos de las luchas que hemos tenido en favor de tener un centro de justicia penal en Guasave, no actuamos pensando en que pudiera haber moches sino en atender una demanda social y de justicia para Guasave y Sinaloa de Leyva”.

Miranda Leal sostuvo que con firme convicción van a defender el presupuesto aprobado y estarán muy pendientes de seguirle el curso a la impugnación o invalides que pretenden los partidos de oposición, ya que todo se hizo dentro del marco legal.

La Diputada local de Morena aseveró que tenían el derecho de hacer reasignaciones porque el presupuesto que envió Ordaz Coppel al Congreso era muy opaco.

Rechaza revanchismo en presupuesto

Las reasignaciones en el presupuesto no se debieron a revanchismo político contra el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, como lo afirmó Eleno Flores Gámez, Diputado del PT, sino para atender demandas sociales de la ciudadanía, aclaró Flora Miranda Leal.

“Es una opinión personal de Eleno (Flores), puesto que el Diputado Almaral del Partido del Trabajo estuvo a favor de la reserva que presenta el grupo parlamentario de Morena, pienso que en Eleno estamos viendo una opinión personal, que desconoce los motivos del porqué la reserva se dio y no hay duda que fue operante del Gobernador”, señaló.

“Eleno siempre hemos visto el llamado que ha hecho y el aplauso que ha dado al Gobernador, no hay nada que se quebrante con esto, él es parte de una coalición que ganó, pero vemos que en la toma de decisiones o en los temas relevantes como estos no ha sido parte del proyecto de coalición”.

Al final, indicó, la votación se debe a un asunto personal y habla de la personalidad de cada diputado.