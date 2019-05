Diputada de Morena sostiene que apoyos empresariales se dan a quienes tienen palancas... y son del PRI

Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, de origen comerciante, revela que en el Gobierno del Estado le negaron 30 mil pesos por no tener padrino

José Alfredo Beltrán

Antes de ser Diputada local, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela fue a pedir apoyos de los fondos que maneja el Gobierno del Estado para empresarios, pero se los negaron.

“Así fue lamentablemente en mi caso, yo fui y solicité y me dijeron 'pues si tienes una palanca aquí, te ayudamos' y no me dieron nada, ningún peso, no pude recibir nada”, relata la morenista.

De origen comerciante, la legisladora narra esta experiencia, en el marco de la discusión sobre la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para Zárate Valenzuela ha habido corrupción en los programas y fondos destinados a empresarios y emprendedores.

Además de “palancas” y “padrinos”, asegura, hay otro requisito que se debe cubrir: ser priista.

La morenista subraya que estos programas han sido “parciales”, pero hay testimonios de que en el Gobierno priista sólo “apoyaban a las personas que eran del PRI”.

Por ello, afirma, son importantes los cambios que el Gobierno federal está dando en estos fondos, con 6 mil pesos para apoyos a pequeños empresarios.

Destaca que tamaleros, panaderos, vendedores de frutas, se están beneficiando con este esquema de la “cuarta transformación”.

Zárate Valenzuela asegura que la acusación de que los programas han operado con “palancas” la ha vivido en carne propia, pues ella se ha dedicado al comercio.

“Yo fui y solicité ese apoyo y me lo negaron”, asegura.

--¿Cuánto pidió usted?

--Yo nada más pedía como 30 mil pesos, me dijeron ¿tienes palancas?, yo me quedé, ¿como qué palancas? Yo iba como perfil ciudadano en ese entonces; “tienes que tener palancas, sí, si no tienes, no presentes (papeles)”.

Un encargado de esos programas, indica, fue el que le respondió eso.

“¿Entonces no me la vas a dar?, le pregunté, 'no', me dijo; 'busca tu palanca o apadrínate?”, detalla.

Hay otros casos que conoce, añade, que han metido documentos para recibir apoyos y “nunca les llegó”.

--¿Ve corrupción ahí?

--Totalmente, totalmente; por eso veo muy bien que Andrés Manuel López Obrador esté tomando cartas en el asunto.