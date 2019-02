Diputada exhibe fotos de Rosario Robles en Madrid; se puso lentes, gorra, bufanda y se fue, dice

“¿Miedo a que la reconozcan? Se puso lentes, gorra, bufanda, esperó maletas, pidió taxi y se fue”, escribió Leticia Varela, Diputada local de la Ciudad de México por Morena.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Leticia Varela, Diputada local de la Ciudad de México, publicó en su cuenta de Twitter fotos donde aparece la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, en el Aeropuerto de Madrid.

“¿Miedo a que la reconozcan? Se puso lentes, gorra, bufanda, esperó maletas, pidió taxi y se fue”, escribió la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Robles no es la única ex funcionaria de la anterior administración federal vista en la capital española, el pasado 1 de febrero, fue el propio ex Presidente Enrique Peña Nieto quien protagonizó unas imágenes donde aparecía, acompañado de la modelo Tania Ruiz, en la capital europea.

¿Miedo a que la reconozcan? Se puso lentes, gorra, bufanda, esperó maletas, pidió taxi y se fue. Rosario Robles anda en #España según me comenta una amiga sobrecargo que la vio en ✈️ de #Madrid pic.twitter.com/jElyY4Muby — Lety Varela (@LetyVarela) 22 de febrero de 2019

EL PASO DE ROBLES POR SEDATU

La Sedatu de Rosario Robles acumuló un año más de serias observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); éstas fueron referentes a la Cuenta Pública del año 2017, uno antes de abandonar el puesto, y las observaciones son similares a las de años anteriores, como pagos a empresas por servicios de comunicación que no existen o falta de comprobante de pagos hechos por servicios reportados.

En 2017, en la revisión que hecha por la ASF a las Cuentas por Liquidar de la dependencia, encontró un posible daño a la hacienda pública por 2 mil 039 millones 512 mil 453 pesos.

Esa cantidad se conforma por cinco actos realizados bajo la administración de Robles Berlanga.

De acuerdo con el documento de la Auditoría, durante 2017 la Sedatu pagó mil 173 millones 317 pesos de los que luego ya no se pudo conocer su destino. La Secretaría pagó proyectos del ejercicio 2016 con presupuesto del ejercicio 2017, pero no hubo ninguna Unidad que supervisara el manejo de ese dinero.