Diputada Flora Miranda se registra como precandidata de Morena en Guasave

La legisladora llama a la unidad a los demás aspirantes a la candidatura a la Alcaldía

Reyes Iván Camacho

GUASAVE. – Con un llamado a la unidad y a la civilidad, la Diputada local, Flora Isela Miranda Leal, se registró este miércoles como precandidata de Morena a la Presidencia Municipal de Guasave.

La legisladora hizo su registro en línea, con lo que se suma a los médicos Martín Ahumada Quintero y Jesús Antonio López Rodríguez, además de la comunicadora y ex Diputada local, Sylvia Miriam Chávez López.

“Hoy me registraré en Morena como precandidata a la Presidencia Municipal de Guasave, sé del reto y del gran compromiso que ello implica, pero también sé de mi carácter y visión para hacerlo, porque tengo claro que me he preparado para aportar mucho a la transformación de este gran municipio compuesto por hombres y mujeres valiosas”, expresó en un video que subió a sus redes sociales antes de concretar su registro.

Miranda Leal pidió a Morena elegir al que mejor represente a este partido-movimiento y que llame a la unidad.

“Seamos ejemplo para mostrar a la sociedad que estamos en la ruta de la armonía y el respeto. Vivamos un proceso respetuoso donde la civilidad sea garantía de lo que vamos a ofrecer a los ciudadanos en campaña y en gobierno”, manifestó.

La precandidata a la Alcaldía de Guasave invitó a los demás aspirantes a sumarse a este llamado de civilidad, porque la unidad es fortaleza de Morena.

Flora Miranda actualmente es Diputada local de Morena representando al Distrito 08.

Se prevé que en los próximos días el Diputado federal, Casimiro Zamora Valdez, también se registre como precandidato a la Alcaldía, mientras que la Presidenta Municipal, Aurelia Leal López, no ha cerrado totalmente la puerta a buscar la reelección.