Diputadas de BCS se muerden una a la otra por el control de las Finanzas del Congreso local

La legisladora del PES mostró a los medios de comunicación una mordida en el antebrazo derecho, mientras que la diputada de Morena presentó una lesión en la oreja, misma que sangró, y otra en el antebrazo izquierdo.

Carlos Álvarez

Las diputadas locales Lorenia Lineth Montaño Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES) y Rosalba Rodríguez López, de Morena, terminaron mordiéndose la una a la otra, en una riña en la que se enfrascaron alrededor de las 14:00 horas de este martes 24 de marzo, por el control del área financiera del del Congreso de Baja California Sur.

"También me mordió, ella fue la que me mordió primero, me rasguñó y me mordió", acusó Rodríguez López, afuera de la Dirección de Finanzas del Congreso sudcaliforniano.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, el grupo parlamentario de Morena, con el respaldo de diputados aliados, retomó el control del Congreso local, el cual estaba en manos de legisladores del PES y del Partido Acción Nacional (PAN) desde julio de 2019.

Ante esta situación, la mayoría de Morena realizó cambios en las direcciones del Congreso, entre ellas la de Finanzas, cuyo nuevo titular, Mario Carrillo Lerma, tomaría posesión hoy en sustitución de María Francisca Covarrubias.

Sin embargo, legisladoras del PES y del PAN bloquearon la puerta de acceso a la Dirección de Finanzas, lo que desató la riña entre las diputadas, por lo que el nuevo funcionario estatal rindió protesta al exterior del inmueble.

