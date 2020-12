Diputado Édgar González pide al Congreso local comprometerse con la Presa Santa María

El legislador expuso que es necesario el compromiso tanto de las autoridades federales como estatales; la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, respalda y asegura que se encaminarán esfuerzo a terminar la presa

América Armenta

Presupuesto, compromiso y diálogos productivos con los comuneros, es lo que solicitó el diputado Édgar González Zataráin pidió a sus compañeros y compañeras de legislatura, para que no se deje inconclusa la obra, que consideró importante para la población del sur del estado.

“A lo mejor no alcanzan a dimensionar quienes no viven en el sur del estado, quienes no tienen esa amplitud de información, lo que significa esta Presa Santa María para los municipios de Rosario y Escuinapa para los más grandes productores de la parte noroeste del País de mango, más de 20 mil hectáreas están en producción”, resaltó en la importancia de la obra el legislador del PRD.

El posicionamiento fue respaldado por Graciela Domínguez Nava, líder de Morena en el Congreso y presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien demandó voluntad política del Ejecutivo estatal.

“El Ejecutivo estatal afirma en sus declaraciones que harán un esfuerzo para etiquetar 200 millones de pesos para el nuevo pueblo, pero revisando el proyecto de presupuesto que ya nos hicieron llegar; no nos queda claro ese punto, pues no aparece un programa especial etiquetado con esta cantidad de recursos para el nuevo pueblo. Ya lo estuvimos revisando, no lo encontramos y esperamos que sea parte de esa falta de transparencia en el formato en el que se presenta el presupuesto”, comentó la morenista respecto al ejercicio del 2021.

De acuerdo con González Zataráin en el 2019 el Gobierno federal destinó 250 millones de pesos y un compromiso del Presidente de la República de una vez terminado eso aportaría 250 millones más.

“Este 2020 se etiquetaron alrededor de 190 millones de pesos de parte de la federación, lo cual hace en dos años más de mil 500 millones de pesos que no están llegando al Estado de Sinaloa, que estamos dejando ir”, recalcó.

El perredista pidió que se mantengan los diálogos con los comuneros, enfatizando la importancia de la Presa Santa María.

Domínguez Nava destacó que la LXII Legislatura ha venido acompañando las demandas de los comuneros para que se resuelva este conflicto y en diversas reuniones sostenidas ha quedado muy claro cuáles fueron los compromisos que se firmaron cuando se inició esta obra de alto impacto para el sur de Sinaloa.

“Sin embargo, no nos queda clara cuál es realmente la postura del actual Gobierno, los dos años que hemos transitado como legislatura en materia presupuestal se han etiquetado recursos, el primer año no se utilizaron, mientras que en el segundo año no sabemos cómo se han utilizado”, informó.

La diputada dijo que espera que en el 2021 se den las condiciones para avanzar con la obra.