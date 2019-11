Diputado asegura que logro de pensiones para familias de policías de Sinaloa es lo primero

Mario Rafael González Sánchez dice que todavía faltan más apoyos como son la profesionalización de los elementos y becas en universidades

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El diputado del Partido del Trabajo, Mario Rafael González Sánchez, señaló que el logro de haber elevado a una iniciativa de ley el derecho de las viudas e hijos de policías caídos de cobrar sus pensiones es la primera en una lista de luchas pendientes.

En el pleno, durante la sesión del jueves en el Congreso del Estado y previo a la votación que avaló el dictamen para reformar la Ley Estatal de Seguridad Pública y dio garantías a los familiares de cobrar las pensiones una vez que los agentes de las policías Estatal y municipales hagan falta, González Sánchez señaló que van por la profesionalización de los propios elementos y becas en universidades de paga tal y como existe para elementos del Ejército mexicano.

“Esto no es todo, señores, acabamos de ganar la primera batalla; ustedes perdieron lo que más querían y algo que no puede ser ni siquiera reemplazado, perdieron a su parejas, sus hijos a su padre, y ustedes batallaron más de dos años o tres años en poder cobrar su pensión”, expresó en tribuna.

“Desgraciadamente hemos vivido un viacrucis, todos aquellos que pertenecemos a seguridad pública y que somos policías, y que hemos vivido día con día, que cada año vemos que a otros les aumentan el sueldo, y a los policías del estado y a los policías municipales no se les hace justicia; ustedes son las mismas personas que han sufrido con los policías, con sus parejas y con sus hijos, las carencias de ese hombre que no está en Navidad, ese hombre que no está día a día en su casa, ni ta poco acompañándole para poder ver las junta de sus hijos”.

González Sánchez aseguró que el cabildeo para esta ley fue hecha tanto en el poder legislativo como ne el poder ejecutivo.

“Hoy se ha hecho justicia, falta más; no vamos a permitir ni vamos a dejar de luchar, estamos trabajando para ustedes, porque es lo más importante”, arengó.

“Necesitamos sacar que realmente signifique la policía y que realmente les den el valor y que cada uno de nuestros miembros policiacos tengan el derecho a una profesionalización, mejores salarios más dignos para nuestros hijos, becas en universidad de paga, igual que lo hacen para el Ejército mexicano, no somos ciudadanos de segunda, somos de primera y vamos a luchar por ello”.

Para la elaboración del dictamen que otorgó el derecho a los familiares de los policías, se tomaron en cuenta tres iniciativas presentadas, una de ellas por el propio González Sánchez.

La iniciativa reforma los artículos 44 Bis; 46, párrafos segundo y tercero; 48, párrafo primero; se adicionan el párrafo segundo al 35, recorriéndose el vigente para ser tercero; los párrafos cuarto y quinto al 46; y un párrafo tercero al 48; y se deroga el párrafo tercero del 38.