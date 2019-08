Diputado del PT busca que medios sean propagandistas de la verdad y no sean arma electoral de la derecha

Óscar González Yáñez, confirmó en diversas entrevistas que buscará impulsar una regulación a los medios de comunicación

Carlos Álvarez

Óscar González Yáñez, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), anunció durante la reunión parlamentaria de dicho partido y luego lo confirmó en diversas entrevistas- que buscará impulsar una regulación a los medios de comunicación, para evitar que se utilicen como arma de la "derecha" en las elecciones de 2021 y 2024.

"Si no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en el 21 y 24, solamente ganamos las elecciones pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no hemos regulado a los medios de comunicación. Ahí nosotros tenemos una propuesta que les haremos llegar", dijo el legislador federal, según los reporteros presentes.

Sin embargo, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo legislativo del PT en la Cámara baja, le pidió al también ex a candidato a Gobernador del Estado de México, que ese tema lo guardara para una reunión cerrada, porque en ese momento había reporteros presentes y se transmitía la plenaria en vivo por la red social Facebook.

"No pasa nada, se hará público en algún momento", contestó González Yáñez a Sandoval Flores, y esperó a que los reporteros se retiraran a petición del PT, además de que se canceló la transmisión en vivo y se cerró la puerta del salón del palacio legislativo de San Lázaro.

"Lo que nosotros buscamos es que la información que llegue a la sociedad sea sana, sin intereses. Los medios se tiene que convertir en propagandistas de la información real", señaló el diputado del PT en una entrevista con el periodista José Cárdenas Vizcaíno en Radio Fórmula.