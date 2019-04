PROPUESTA

Diputado federal de Morena, en contra de liberar venta de alcohol en Sinaloa

El legislador guasavense, Casimiro Zamora Valdez, exhorta a los legisladores locales pensar bien la factibilidad de que la cerveza pueda venderse hasta en abarrotes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Diputado federal de Morena, Casimiro Zamora Valdez, se sumó a las voces que están en contra de la liberación en la venta de bebidas embriagantes, como propone la fracción de su mismo partido en el Congreso de Sinaloa.

El representante del Distrito 04 en San Lázaro exhortó a sus compañeros de Morena del Congreso local a pensar muy bien la factibilidad de que pueda venderse cerveza hasta en los abarrotes.

"Me pongo en contra que se venda cerveza en los abarrotes, porque los argumentos hasta ahorita no me convencen, poquito queremos de pretexto nosotros para consumir una cerveza", manifestó.

Zamora Valdez subrayó que en vez de facilitar a la gente, sobre todo a los jóvenes, el consumo de alcohol, lo que deben hacer los diputados locales es fomentar el consumo de productos regionales que año con año se echan a perder.

"Yo recuerdo que en el medio rural cuando se departía la limonada, el agua de piña, el agua de jamaica, el famoso kool aid y es preocupante que en nuestra región se eche a perder mucha fruta: el mango, la guayaba, y por qué no provocar en vez de fomentar la venta de la cerveza, fomentar mejor el consumo de los productos regionales que en el valle de Guasave se pierden por toneladas", reiteró.

El Diputado federal expresó que donde se deben enfocar no solo los legisladores locales sino los gobiernos municipal y estatal es en obligar a las compañías cerveceras a instalar baños públicos en las rutas de recreo.

"Le hago un llamado al Gobierno municipal y al Gobierno del Estado para que le jale las orejas a las grandes compañías cerveceras de que lleven a cabo una inversión más a favor del pueblo y en las rutas de recreo establezcan baños públicos, porque es una falta de atención", manifestó.

Zamora Valdez indicó que entre Guasave y Las Glorias no hay un solo baño público y el consumo de alcohol es grande, por lo que la gente que recorre esa ruta y tiene la urgencia de hacer sus necesidades tienen que buscar el monte, porque existe esa atención de las compañías cerveceras.