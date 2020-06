Diputado Marco Antonio Zazueta, quien dio positivo a Covid-19, exhorta a no subestimar el virus

El legislador local relató su proceso con el coronavirus, y pide que la ciudadanía no se confíe, pues él aplicaba las medidas recomendadas de sanidad y aún así se infectó

América Armenta

20/06/2020 | 12:27 AM

Aun estando en confinamiento, saliendo solamente al supermercado con protección personal y desinfectando los productos, el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta resultó positivo a la prueba de Covid-19, por lo que pide a la ciudadanía no confiarse y lamenta que en la llamada nueva normalidad haya tanto flujo de personas, cuando el semáforo en la entidad indica todavía alto riesgo de contagio.

“Le hago un llamado a la sociedad que no subestimemos el virus. Lo que pasa es que la mayoría de los jóvenes les da, pero no tienen síntomas porque tienen organismo fuerte, pero sí pueden contagiar a sus padres y sus abuelos, que son quienes ahorita pueden estar pasando por un mal momento o estar sufriendo en algún hospital”, dijo.

“Hay que seguir, no bajar la guardia. Les pido a los ciudadanos que si salen con la nueva normalidad, que yo no estuve de acuerdo en que sean de semáforo rojo, si yo que me estuve cuidando, salí contagiado, imagínate las personas que están trabajando diariamente en las ventas, en los negocios manejando efectivo e intercambiando porque están más vulnerables al contagio”.

El legislador detalló cómo notó un cambio y decidió practicarse la prueba y así salir de dudas, además de no arriesgar a sus compañeros y compañeras de bancada, ya que el periodo de sesiones estaba próximo a iniciar.

“Yo el día 29 (de mayo) amanecí sin olfato y al desayunar no tuve sabor, entonces yo ya había visto publicaciones anteriores en redes sociales que decía que si habías perdido el olfato de una, sin tener gripa, y el sabor, podrías tener Covid y no saberlo, entonces como íbamos a sesionar el día 2 (de junio) en el congreso, dije yo: puede que tenga, pero que sea asintomático por la pérdida de olor y el sabor”, explicó.

Fue entonces que se realizó la prueba al día siguiente y confirmó que se encontraba infectado, pero contó con la suerte de no sentir más síntomas ni que se agravara su situación.

“Sí estuve en un tratamiento que me dio el neumólogo por cualquier emergencia, pero nunca tuve fiebre, nunca tuve dolor de cabeza, pero si cumplí los 21 días que me pidieron en aislamiento, me confiné totalmente, ya se cumplieron ayer los 21 días”, manifestó.

Por el momento, Zazueta Zazueta está esperando que se cumpla una semana más para hacerse otra prueba y ver si sale negativa, aunque para no alarmarse ya se informó y el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, le dijo que la prueba podría salir de nuevo positiva.

“Me comenta el doctor Encinas que hay casos que de más del mes siguen dando pacientes positivos, aunque ya no haya ningún síntoma, pero afortunadamente, gracias a Dios, no tuvimos ninguna complicación, siempre estuvo todo bien, yo seguí trabajando desde mi casa, seguimos atendiendo los medios de comunicación y seguimos atendiendo las reuniones de grupo parlamentario”, abundó.

Fue por esta razón que el legislador no acudió a las últimas dos sesiones en el Congreso del Estado, ya que un día antes recibió el resultado de la prueba y no quería poner en riesgo a sus compañeros.

Precaución

El diputado Zazueta Zazueta nunca imaginó infectarse, pues seguía las indicaciones, por lo que en la nueva normalidad, a quienes ya están trabajando y tienen contacto con otras personas, pide que tomen las medidas necesarias para no contagiarse.

“Yo nunca me imaginé que lo pudiera tener, porque siempre seguí todas las reglas en el confinamiento, estuve en mi casa, solamente salí a comprar víveres, llegaba a donde iba a comprar siempre con mi cubrebocas y traía gel en la mano, compraba las cosas, me lavaba las manos con gel y llegaba a mi casa”, detalló.

Incluso, comentó, lo que compraba lo desinfectaba antes de meterlo a la casa, así como dejaba todo lo que usaba en el exterior de la vivienda, en la cochera, reiterando que por eso nunca creyó que sería víctima del virus.