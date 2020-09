Diputado propone incorporar educación financiera en el programa escolar de Sinaloa

Gildardo Leyva Ortega, legislador de Morena, posicionó en la Diputación Permanente la necesidad de educación financiera en menores sinaloenses

América Armenta

CULIACÁN._ Que los niños y niñas de Sinaloa tengan educación financiera, propuso el diputado Gildardo Leyva Ortega, el planteamiento fue integrarlo como una asignatura en el sistema educativo del estado, así como en las tareas del instituto Sinaloense de la Juventud.

“La incorporación de la educación financiera en el sistema educativo sinaloense y reforzado por el Instituto Sinaloense de la Juventud, abriría una ventana de oportunidad de habilidades entre los beneficiarios que repercutirían en el mediano plazo, en el bienestar de las familias no únicamente por los conocimientos sobre el manejo del dinero, sino por el empuje al interés en el emprendimiento de manera inteligente basado en la inteligencia obtenida a través de la educación financiera”, declaró en su participación.

Leyva Ortega presentó ya una iniciativa en este sentido, argumentando que la importancia de los servicios financieros en México ha aumentado, particularmente por el impulso y acceso a las tecnologías que permiten poner al alcance de los ciudadanos la realización de transacciones sin la necesidad de una sucursal bancaria.

“Este fenómeno de inclusión, trae aparejado la necesidad de una educación financiera que facilite el ejercicio responsable e inteligente de la información financiera para alcanzar el pleno conocimiento y entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos a la hora de administrarse”, comentó el morenista.

El legislador expuso una investigación de Banamex en coordinación con la UNAM que muestra que poco más de 50 por ciento de las y los jóvenes no lleva un control de sus finanzas como lo son ingresos, gastos, ahorro, entre otros.

También que el 47 por ciento no tiene una cultura de ahorro formal, y quienes ahorran no saben en qué invertir y desconocen los instrumentos financieros. La investigación arrojó que el 50 por ciento de los jóvenes no tienen el conocimiento para tomar decisiones respecto de sus finanzas, e identifican a su familia como ejemplo para su formación financiera.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere, como práctica internacional, hacer una inversión en educación financiera a temprana edad, estableciéndola como parte de la educación básica obligatoria para dar oportunidad a todos los niños y jóvenes de adquirir el conocimiento, complementándola con experiencias prácticas fuera del salón de clases”, comentó Leyva Ortega.

“A pesar de que los jóvenes son quienes están más familiarizados con los servicios y productos financieros a través de aplicaciones; esto no se ha reflejado en una mayor educación financiera. Siendo que la principal y a veces única manera de adquirir este conocimiento es a través de los padres a los hijos, esto está vinculado indiscutiblemente con el nivel socio económico, lo que genera automáticamente una desigualdad y que en los estratos menos favorecidos implica el replicar patrones de comportamientos financieros equivocados”, agregó.