Diputado se declara gay en tribuna del Congreso de Sonora

El pasado 5 de agosto, la diputada de Morena, Yumiko Yerania Palomarez Herrera, presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo

Noroeste / Redacción

Rodolfo Lizárraga, diputado local del grupo legislativo del Partido del Trabajo en Sonora, se declaró “gay” en la tribuna del Congreso estatal, durante la discusión sobre el matrimonio igualitario en la entidad.

"Yo no ocupo casarme, estoy con una persona de mi mismo sexo y no ocupo casarme, pero no por eso no voy a apoyar lo que un grupo, como lo llaman, minoritario, lo pide [...] Yo abiertamente digo que soy gay", reveló el legislador que representa a los municipios costeros de Guaymas y Empalme, en el Distrito 13 del sur de Sonora.

Tras la protesta de un grupo de integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, a favor del matrimonio igualitario sin amparo en Sonora, Lizárraga indicó, también, que velará por todos los derechos de todos los sonorenses que representa y pidió a sus compañeros atender las exigencias de los ciudadanos.

“De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer [...] Quiero decirles diputados y diputadas que los que están aquí presentes no son vacas, no son becerros, no son perros, no son animales. Son seres humanos y que están peleando por un derecho”, abundó el legislador en tribuna.

“Nos llaman un grupo minoritario, pero les recuerdo que hay derechos que nos protegen y debemos de respetarlos. Aunque sé que habrá grupos que se vendrá en mi contra, tengo que aceptar públicamente que soy gay (siempre lo he hecho), no tengo temor a ser transparente y congruente”, publicó el diputado en su cuenta de la red social Facebook.

“Desde este espacio, llamo a mis compañeros legisladores a no tener miedo al costo político, ya que tenemos una responsabilidad con TODOS los ciudadanos, incluidos la comunidad LGBT, quienes tendrá todo mi apoyo para que sus derechos sean reconocidos y respetados. ¡No somos animales, somos seres humanos! #TodosTenemosDerechos”, abundó el legislador.

El pasado 5 de agosto, la diputada de Morena, Yumiko Yerania Palomarez Herrera, presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Según la Ley Orgánica del Legislativo, la iniciativa debió discutirse en las Comisiones Unidas de Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictaminación. Sin embargo, no sucedió así.

Los grupos ProVida y ProFamilia convocaron a rezar durante 40 días afuera del Palacio Legislativo, para frenar las normas que favorezcan los matrimonios igualitarios y el aborto. Además, el pasado 10 de septiembre, Palomarez Herrera reveló que había recibido amenazas que atentarían contra la seguridad de su hijo, después de presentar la iniciativa.