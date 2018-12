Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos para 2019

Se prevé captar 5.8 billones en el próximo año, sin cambios en los impuestos

noroeste.com

El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este martes, en lo general, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019,por un monto de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos, sin aumentar las tasas de los impuestos existentes, ni crear nuevos.

Con 295 votos en favor y 179 en contra, los diputados avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen de la LIF, propuesta por el Ejecutivo Federal e iniciaron la discusión en lo particular 13 artículos reservados y una adición.

En los Criterios Generales de Política Económica, el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador prevé un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, así como 3.4 por ciento de inflación, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, un precio de 55 dólares por barril de petróleo y una producción de 1 millón 847 mil barriles de crudo al día.