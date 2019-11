Diputados aprueban, en lo general y particular, consulta popular y revocaciÃ³n de mandato

Diputados aprueban, en lo general y particular, consulta popular y revocación de mandato

Noroeste / Redacción

Con 356 votos a favor, 84 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general y en lo particular, las reformas que adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

La reforma abre la posibilidad de remover al Presidente de la República por la vía del voto libre, directo y secreto, a condición de que participe al menos 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal.

Según el dictamen, la revocación de mandato podrá ser solicitada una sola vez en cada periodo sexenal y con las firmas de un número de ciudadanos, equivalente al 3 por ciento del listado nominal.

En caso de proceder la revocación de mandato, el presidente del Congreso General asumiría provisionalmente la Presidencia y, en un periodo de 30 días serán los diputados y senadores quienes designarían al responsable de concluir el sexenio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el pasado 18 de junio, que la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo el 21 de marzo de 2021. Ello después de que algunos partidos de oposición se negaran aprobar en la Cámara alta, que dicho ejercicio democrático coincidiera con las elecciones intermedias.

“Lo propusimos, pero los senadores y diputados federales de oposición sostienen que no debe llevarse a cabo el ejercicio de consulta el mismo día de la elección intermedia federal”, indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño afirmó que para él sería mejor que se homologara la consulta con las elecciones intermedias “para no gastar”, pero que si ello inconforma a los legisladores, propone que la fecha sea el domingo 21 de marzo de 2021.

Asimismo, el Presidente López Obrador abundó que esperaba que se obtengan dos terceras partes de los votos en la Cámara alta para reformar la Constitución en dicho sentido.

La oposición descartó, en ese entonces, cualquier posibilidad de aprobar la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, planteada por López Obrador, la cual estaba inscrita para abordarse en el pleno del Senado durante el periodo extraordinario.

El mandatario nacional indicó que la revocación de mandato debe hacerse porque “cuando una autoridad ya no tiene el respaldo ciudadano, ya no tiene autoridad moral ya no sirve”.

“No debe soportase a una mala autoridad, si se elige a un presidente o gobernador por seis años y a los tres años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantarlo todo el periodo?”, agregó López Obrador.

“¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?”, sería una de las preguntas que se realizarían en la consulta, según dijo el mandatario nacional.