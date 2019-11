Diputados aprueban PEF 2020 en lo particular; AMLO les agradece y aplaude

22/11/2019 | 09:18 AM

MÉXICO._ Alrededor de las 06:00 horas de este viernes 22 de noviembre, con un dispositivo de máxima seguridad y en una sede alterna -durante una sesión ordinaria que se extendió por ocho horas-, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo particular, con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 considera un gasto de 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos. El dictamen del PEF para el próximo año fiscal fue enviado al titular del Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los legisladores de oposición registraron en total 514 reservas, de las cuales 220 fueron del Partido Acción Nacional (PAN), mismas que quedaron descartadas debido a la ausencia de los diputados de dicho instituto político, quienes se negaron a sesionar en una sede alterna: la Expo Santa Fe.

Alrededor de 40 diputados pasaron a tribuna a exponer sus reservas, pero la mayoría del partido Morena y los grupos legislativos aliados no aceptaron ninguna. Previamente, el Pleno de la Cámara baja aprobó el dictamen del PEF 2020, en lo general, por mayoría de 321 votos a favor, 78 en contra y ninguna abstención.

Este mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados la aprobación del PEF 2020. El mandatario nacional se dijo muy contento del reparto de recursos que dará continuidad a los programas para apoyar a miles de mexicanos.

"Agradecer a los diputados que se aprobó el Presupuesto para el 2020 y se garantizó que haya presupuesto para el desarrollo, presupuesto suficiente, como nunca, para el bienestar del pueblo [...] Están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando el aumento a la inflación para el 2020", indicó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal enlistó los programas sociales de su Gobierno, como las 11 millones de becas para estudiantes de todos niveles, la ampliación de la superficie de siembra de árboles maderables y frutales a un millón de hectáreas para generar 400 mil empleos permanentes.

"Se garantizó el que haya atención médica, medicamentos gratuitos, ya lo hemos dicho, aunque no está en el presupuesto, porque es un fideicomiso especial, se amplía el presupuesto en Salud en 40 mil millones de pesos y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del País, ya está el presupuesto para 107 mil escuelas", indicó López Obrador.

El presidente aseguró que el PEF 2020 también destinó recursos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto del Tren Maya, todo esto sin aumentar impuestos ni crear nuevos, dijo. "Sin endeudar al país, gracias a que no hay corrupción y no hay lujos en el Gobierno, por eso estamos liberando más fondos para el desarrollo y bienestar", señaló

"¿Qué me recomendaron en la campaña mis asesores, los de abajo, las mujeres, los hombres, los ciudadanos? Si ganamos, licenciado, lo que vaya a mandarnos que nos los entreguen de manera directa porque si no, no llegan o llega incompleto", abundó el mandatario nacional.

-Con información de Notimex y Reforma.