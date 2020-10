Diputados avalan, en lo general, desaparecer 109 fideicomisos

Noroeste / Redacción

Con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el dictamen para eliminar 109 fideicomisos, que permitirá al Gobierno federal disponer de 68 mil 478 millones de pesos, que serán utilizados para el sector salud.

Al no haber quórum la Mesa Directiva de San Lázaro había decretado un receso. Sin embargo, la sesión ordinaria se reanudó y el dictamen se aprobó en lo general. Integrantes de los grupos legislativos de Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra.

Este mismo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una revisión de los beneficiarios de los 109 fideicomisos que se planean extinguir, para detectar "aviadores".

"Lo que queremos es que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto, y eso es lo que se está planteando. Vamos a hacer una revisión muy pronto de todos, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos", dijo el Mandatario nacional.

"Les pedimos comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten, que sólo sea por influyentismo, que no haya aviadores pues. Que una persona reconocida no tenga como becarios a sus ayudantes, sino saber quiénes son los científicos, los artistas. Es eso nada más", insistió el titular del Poder Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el político tabasqueño dijo que su intención es poner orden en cuanto al manejo de los recursos, sin embargo, reiteró que nadie se quedará sin apoyo.

"Entonces, vamos a poner orden. Son más de 100 los [fideicomisos] creados por ley, hay otro tanto igual, creados por acuerdos del Ejecutivo, 200 o un poco más. Entonces, Hacienda va a recoger todos esos recursos y entregarlos, nadie se va a quedar sin apoyo", abundó López Obrador.

"Si de esos fideicomisos dependen los deportistas o artistas no van a tener problemas, lo van a seguir recibiendo, un cineasta, un escritor. Lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo estos presupuestos y vamos rápido a saber si estaban bien aplicados los fondos, lo mismo en el caso de científicos", explicó el Presidente.

El dictamen propone la modificación de 18 leyes y la abrogación de dos normativas, además de que asigna a la Secretaría de Gobernación la operación del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista.

Asimismo, desaparece el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología; el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), entre muchos otros.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DESAPARICIÓN DE LOS FIDEICOMISOS

Los fideicomisos de la Administración Pública Federal contaban con 740 mil millones de pesos hasta diciembre pasado, monto que el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya intentó obtener, por medio de un decreto para disponer de los recursos de los que no tienen estructura orgánica.

A principios de abril, el Mandatario nacional había ordenado a todas las dependencias del Gobierno Federal liquidar los fideicomisos sin estructura orgánica y concentrar en la Tesorería de la Federación todo el dinero recuperado, a más tardar el día 15 de ese mismo mes.

En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Presidente de la República instruyó a las dependencias federales, así como a los tribunales agrarios, llevar a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.

El 20 de mayo, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada Padierna Luna explicó que proponía reformar y derogar diversas disposiciones a 14 leyes, abrogar una y extinguir 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal.

“A pesar de que los fideicomisos públicos fueron considerados como auxiliares en la administración de recursos públicos, y son herramientas para impulsar algunas áreas de desarrollo prioritarias, en realidad su manejo no ha sido el de cumplir con los objetivos de su creación ni darles un uso adecuado a esos recursos públicos”, sostuvo la legisladora de Morena.

“Otra razón fundamental para presentar esta iniciativa es que la Ley Federal de Austeridad Republicana, en su artículo 17, prohíbe, expresamente, la constitución de fideicomisos, con excepción de los mencionados por la propia ley. Y ordena que los recursos en un erario, los activos, los derechos, los títulos, certificados y todos los documentos incorporados a los fondos y fideicomisos, sean públicos, que no gocen del secreto fiduciario y se permita su fiscalización”, argumentó.

“Se puede apreciar que en esta propuesta la Secretaría de Hacienda [y Crédito Público], en coordinación con las dependencias y entidades respectivas, realizarán las provisiones presupuestales necesarias para asegurar la continuidad de los programas, los proyectos, otorgamiento de becas y apoyos, financiamientos y otras obligaciones de los fondos extinguidos”, detalló Padierna Luna, quien mencionó que, entre otros, desaparecerían fideicomisos relativos a ciencia y tecnología, cuyas obligaciones serían transferidas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).