Diputados de Morena dan la espalda a campesinos, acusan

Los legisladores sinaloenses de ese partido no se han sumado a la lucha de las organizaciones agrícolas por la reasignación de recursos del PEF 2020 para el campo, señala Alfredo Rosales Gámez, dirigente del Comité Municipal Campesino 8

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los legisladores federales sinaloenses del grupo parlamentario de Morena le están dando la espalda a los productores agrícolas de su estado en la lucha que han emprendido por la reasignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para el campo, acusó Alfredo Rosales Gámez.

El presidente del Comité Municipal Campesino 8 manifestó que ninguno de los legisladores de Morena de Sinaloa se acercó con ellos los días que mantuvieron tomada la Cámara de Diputados para expresarles el apoyo y mucho menos uniéndose a la lucha por más recursos para esta actividad.

“Hubo diputados federales que aquí nos dijeron que nos iban a abrir las puertas en el Legislativo y ni siquiera se pararon, hablamos de Casimiro Zamora, principalmente, no estuvo jamás en la lucha, hubo otros diputados desconocidos que sí estuvieron ahí”, comentó.

“No hemos encontrado ningún apoyo de los diputados (de Morena), no lo tuvimos en la Cámara los días que estuvimos allá, no vimos la presencia de legisladores ‘morenos’”.

El dirigente agrícola aclaró que a pesar de que todavía no tienen nada concreto, las manifestaciones en San Lázaro sirvieron para unir a todos los campesinos del país con un mismo objetivo y para retrasar la aprobación del PEF 2020, porque de lo contrario lo hubieran aprobado como lo había propuesto el Ejecutivo.

“Están hablando de que por primera vez en la historia venga un ingreso objetivo pactado en el presupuesto del Gobierno federal, hablan de que haya una unión para el fondo de aseguramiento agrícola y para el crédito agrícola, pero ahorita son promesas nada más”, aseveró.

Rosales Gámez manifestó que los diputados Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena, y Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la comisión de Presupuesto, con los que han discutido el tema han hecho énfasis en que en el PEF 2020 los recursos ya no irán para las organizaciones agrícolas, sino que se bancarizarán para que los reciba directamente el campesino.

“Hablan mucho de que ya no más dinero a las organizaciones campesinas, en Sinaloa las organizaciones campesinas no manejan el presupuesto, no manejan los apoyos y mucho menos el dinero que pudiera ir al bolsillo de los productores”, aclaró, “en Sinaloa tenemos varios años como productores agrícolas y directamente nos llega el dinero a los productores, tanto lo de la comercialización o de cualquier tipo”.

El presidente del CMC 8 indicó que este miércoles se sabrá qué diputados están o no con Sinaloa y el sector agrícola, con la decisión que tomen respecto al presupuesto.