Diputados de Morena no se alinean; seguirÃ¡n siendo contrapeso, asegura Graciela Nava

Diputados de Morena no se alinean; seguirán siendo contrapeso, asegura Graciela Nava

Ningún Congreso puede renunciar a sus facultades, de vigilar los recursos, de la fiscalización al Poder Ejecutivo, sostiene la líder de la Jucopo

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Los diputados de Morena no ven como una “línea” a ellos las deferencias que tuvo el Presidente hacia el Gobernador, en su gira por Sinaloa.

Y aseguran que seguirán jugando un rol de contrapeso al Poder Ejecutivo estatal.

“Ningún Congreso puede renunciar a sus facultades, de vigilar los recursos, de la fiscalización al Ejecutivo, son los contrapesos que nuestra democracia ha diseñado”, afirma Graciela Domínguez Nava.

La coordinadora de Morena en la 63 Legislatura indica que Andrés Manuel López Obrador ya se ha manifestado por el respeto a las facultades que tiene cada poder.

“No hay que ver lo que no hay. El Presidente ha sido muy respetuoso (de la autonomía de los poderes)”, añade.

En su gira por El Rosario y Culiacán el fin de semana, López Obrador dejó varios mensajes sobre su relación amistosa con Quirino Ordaz Coppel.

En el acto en el Palacio de Gobierno, frente al Gobernador, fue contundente.

Ordaz Coppel, aseguró ante miles de asistentes, es “un buen gobernante, un buen hombre”.

“Y si no les gusta, no me importa”, remarcó.

Para Domínguez Nava esas expresiones entran en la normalidad política.

“Eso es muy normal, un Presidente de la República tiene que coordinarse con cada uno de los gobernadores”, apunta.

La líder de Jucopo resalta que a los estados a los que va, el Presidente hace es mismo llamado.

“Es el llamado que ha venido haciendo en todo el país, a todos los estados que él visita, él hace un llamado a la conciliación, buscando que se puedan hacer trabajos en coordinación entre los gobiernos estatales con el Gobierno federal, para poder implementar las políticas que él está desarrollando a partir de la cuarta transformación”, resalta.

En el acto de Culiacán, donde ella estuvo presente, dice, no sólo había morenistas, sino todo “el pueblo sinaloense fue el que acudió”.

Hay quienes interpretan esta declaración de AMLO como un “o se alinean… o se alinean”.

Yo lo interpreto como ese llamado, que él busca trabajar de manera tranquila con los gobernadores.

Pero finalmente también lleva un mensaje explícito a los gobiernos de los estados cuando él dice “hay que combatir la corrupción, hay que ver primero por los pobres”.

En ese sentido es un llamado profundo también a los gobiernos estatales, para que se sumen a esta iniciativa del combate a la corrupción y de implementar políticas, priorizando precisamente la atención a esos sectores.

¿No lo ven como una “línea” del Presidente hacia ustedes los diputados de Morena?

No, lo vemos como una línea que la tenemos muy claro todos los que estamos impulsando el proyecto de transformación en este país.

Él (López Obrador) lo reitera, nuestro trabajo es combatir la corrupción, de cero tregua a la corrupción y en ese sentido estamos trabajando en esa línea.

Textualmente dice el Presidente, “Quirino es un buen Gobernador”, pero de las comparecencias a nivel local en el discurso de Morena no se ve sea así…

Bueno, hay que respetar la apreciación que cada quien tenga hacia otra persona, como legisladores estamos haciendo, evaluando el trabajo de un Ejecutivo estatal, de sus distintas actuaciones, decisiones, que es parte de ser vigilante, evaluar.

El Poder Legislativo debe ser un contrapeso. No vamos a renunciar a cumplir con esa función, de fiscalizar, de vigilar.