Diputados del PT, aliados de Morena, en contra de que les reduzcan 72 mil 500 pesos

No estamos de acuerdo en lo que está sucediendo con los Morena, revela Eleno Flores Gámez, coordinador del PT

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Diputados del PT revelan su inconformidad ante el planteamiento de Morena, de reducirles en 72 mil 500 pesos los ingresos mensuales.

Eleno Flores Gámez advierte que no están de acuerdo con la austeridad que plantean “los de Morena”, que fueron aliados en la campaña por la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

“Querer mostrar una austeridad con reducción de apoyos que tienes para ser un gestor social, de gestoría, nos vamos a ver muy mal”, critica.

La fracción del PT está conformada por tres diputados. Sumados a los de Morena, y a la única del PES, logran la mayoría calificada.

Pero los desencuentros de petistas con Morena se han hecho visibles desde el arranque de la Legislatura.

Flores Gámez tronó primero contra Morena por la asignación de la Comisión de Protección Civil, cuando él pedía la de Obras Públicas.

Y en las últimas sesiones ha reprochado los encontronazos entre morenistas y petistas.

Ahora los petistas sostienen una postura en contra de la propuesta de la líder de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava.

Morena propone reducir 72 mil 500 pesos a los ingresos de los diputados, que reciben hasta 182 mil, distribuidos en dietas y apoyos diversos por gasolina, transporte, fondo de ahorro, entre otros.

Flores Gámez rechaza esta reducción.

Y señala que son muchas las personas que acuden a la Cámara local, en busca de apoyos para pagar inscripciones, recibos de la luz, del agua, entre otros.

Y es muy penoso, dice, ver cómo compañeros suyos no traen dinero para apoyarlos.

“No traemos cómo participar con ellos, su amigo no es que tenga manos llenas, pero buscamos la forma de cómo ayudarles, somos servidores del pueblo.

“Y créeme que si vienen a quitarnos para el apoyo de la ciudadanía nos vamos a ver muy mal, esa no es mi formación en la política, servir, y para servir tienes que tener recursos, y querer venir a tapar el sol con un dedo, queriendo quitar un 50 por ciento los apoyos, no es la solución del país, la solución del país es venir y trabajar”, abunda.

-- ¿El PT está porque se mantenga tal cual el ingreso?

“Hay puntos que puedes reducir, pero no los puedes reducir como ellos lo están planteando, no es la solución, no es la solución de Sinaloa para acabar con los males”.

Querer tapar el sol con un dedo no es la solución, insiste.

No están de acuerdo, agrega, en lo que está sucediendo con “los Morena”.

“Yo hablo por todos los diputados, dentro de Morena, de los 23 que tiene 20 no están de acuerdo, pero no se animan a expresarlo, definitivamente”, asegura.

Es el momento, asegura, que los morenistas expongan también su desacuerdo a su coordinación, para evitar que se les quite el dinero que reciben, que es “para apoyar a la sociedad”.

-- ¿En qué sentido 20 de los 23 diputados de Morena no están de acuerdo? ¿En este punto específico de reducción de ingresos?

“Mira el Congreso es pequeño, y los pasillos tienen oídos, todo se viene escuchando, unos nos platicamos una cosa, otros otra, es una cadenita.

“Vale la pena de tener la expresión y tener la libertad de comentárselo a tu coordinadora qué está sucediendo, es el momento de que cada uno de los diputados con sus coordinadores, nos sentamos, platiquemos, hagamos una evaluación de lo que pudiera suceder, o va a suceder”.

-- ¿Lo ven como una imposición de Morena (la reducción de ingresos)?

“Mira, cuando hay mayoría pueden suceder muchas cosas; yo no digo que es una imposición, según ellos, están buscando la forma de cómo hacer las cosas mejor, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer como diputado es servir al pueblo, a eso vienes, a hacer un trabajo digno, no a hacer un trabajo a medias”.

-- ¿No transitan con la propuesta de Morena?

“Al 100 por ciento no”.

-- ¿En qué si están de acuerdo?

“Hay ciertas comodidades y lujos que estoy de acuerdo con que se eliminan, pero no estoy de acuerdo que te quiten lo de gestoría social ¡No se vale!”