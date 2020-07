Diputados eliminarán cinco fideicomisos y se liberarán $16 mil millones para atender la pandemia

MÉXICO._ Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron extinguir cinco fideicomisos y liberar alrededor de 16 mil millones de pesos para atender la epidemia de Covid-19 en el país.

De acuerdo con Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la propuesta se aprobará durante el tercer periodo extraordinario de sesiones, que iniciará este miércoles.

“Esto no quiere decir que ya echamos en saco roto los demás, no. Vamos a seguir trabajando, eventualmente se podrán extinguir otros más en algún periodo extraordinario adicional o, si no, en el mes de septiembre. Entonces es un primer inicio, pero queremos ir avanzando en el tema de fideicomisos y que no se quede parado ese tema”, expuso Delgado en conferencia de prensa.

La extinción de 5 fideicomisos que proponemos , se trata de hacer más eficiente el gasto público y que los recursos se puedan destinar a programas de apoyo y la atención de la pandemia. https://t.co/LwlJoTkCdB — Mario Delgado (@mario_delgado) July 29, 2020

Los fideicomisos que se eliminarán serán los de Programa de Mejoramiento de Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, Fondo de la Financiera Rural, Fondo Nacional de Seguridad para cruces Viales Ferroviarios, Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la industria Energética, y Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional aseveró que se continuará con el estudio de los 39 fideicomisos restantes, a fin de evaluar su utilidad y pertinencia.

En este sentido, dijo que algunos más desaparecerán porque “no tiene sentido su existencia y sus recursos pasarán a la Tesorería de la Federación”.

Aunque aclaró que “aquellos que distribuyen algún tipo de apoyos a una población beneficiaria o a un grupo especial, esos apoyos no van a desaparecer”.

Delgado aseveró que “es importante hacer un barrido de todos los fideicomisos, y corresponde a los legisladores revisar los que fueron creados por ley, en tanto que el Gobierno está haciendo lo propio con los que se crearon al interior de la administración pública federal”.

Añadió que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se listará el dinero que esos fideicomisos tenían como apoyo a grupos, pero ya no mediante esa figura sino como apoyos.

“Se trata de hacer más eficiente el gasto público que durante muchos años acumuló muchas inercias negativas, falta de transparencia, corrupción y dinero atorado por todos lados”, finalizó.

El pasado 22 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los diputados de Morena por no abordar las iniciativas que envía el Gobierno federal y solo centrarse en la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tenemos diferencias hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta”, expresó desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel calificó su discurso como un “reclamo fraterno” dirigido a los legisladores morenistas que acudieron a su conferencia para la firma de la Reforma de Pensiones.

APRUEBAN PERIODO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, con 25 votos a favor y once en contra, una convocatoria para un tercer periodo extraordinario de sesiones.

Este nuevo periodo este miércoles.

Los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), y Movimiento Ciudadano, votaron en contra del tercer periodo extraordinario.

Durante el periodo se votará la Ley de Adquisiciones, que permitirá al Gobierno federal adquirir medicamentos en el exterior, con apoyo de organismo intergubernamentales.

A la par, se espera que se vote la eliminación de cinco fideicomisos, que agrupaban una bolsa de 16 mil millones de pesos; el Consejo fiscal; reformas a la Ley de Paridad de Género; y la de publicidad de sentencias.