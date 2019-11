Diputados federales ganan casi lo mismo que un director de primaria, asegura Casimiro Zamora

Niega que los legisladores se hayan aumentado el aguinaldo en el PEF 2020; solo tratan de golpear a la 4T, dice de quienes los critican

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los sueldos de los diputados federales se comparan con lo que gana un director de primaria, aseguró el legislador sinaloense, Casimiro Zamora Valdez.

El representante del Distrito 04 con cabecera en el municipio de Guasave dijo además que es falso que los diputados federales se hayan aumentado un 50 por ciento el aguinaldo para el ejercicio fiscal 2020.

“Referente a quienes andan señalando que vamos a tener mucho dinero los diputados, no, eso que se está manejando es para el presupuesto 2020, es para el otro diciembre, no es para ahorita y además es falso, los sueldos de los diputados son casi como los de un director de escuela primaria, ya no son grandes. Yo creo que ya no va a haber ni aspirantes a diputados por el distrito porque ni para la campaña van a tener”, expresó.

Zamora Valdez aseguró que incluso en el presupuesto del próximo año el aguinaldo de ellos tendrá una reducción del 3.2 por ciento, además de que se les descontará el 30 por ciento por concepto de impuesto sobre la renta.

“Son 40 días de aguinaldo y que se iba a aumentar 20 días más, a 60, no, es totalmente falso”, sostuvo.

“Los médicos son 90 días de aguinaldo, los maestros de la Sección 53, yo soy maestro jubilado, son 65 días de aguinaldo, entonces los diputados 40 días y con sueldo chiquito”, manifestó.

El Diputado guasavense detalló que el sueldo que tienen es de alrededor de 74 mil pesos mensuales, por lo que el aguinaldo que recibirán este diciembre rondará los 100 mil pesos, pero a esa cantidad se le descontará el 30 por ciento de impuestos.

Señaló que quienes aseguran que se han aumentado el aguinaldo son grupos del poder que antes eran gobierno y hoy son oposición, que todos los días salen a dar declaraciones contra la Cuarta Transformación porque no aceptan el rumbo que está tomando el país.

Y son los mismos, aseguró, que en el interior de las comisiones manifiestan su desacuerdo en que se den apoyos a los adultos mayores, a discapacitados, a jóvenes aprendices y a estudiantes, cuando el objetivo de esos programas es hacer frente a los problemas sociales y delincuenciales que tiene el país.