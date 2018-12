Diputados locales aprueban juicio político contra el Fiscal veracruzano, Jorge Winckler

En los siguientes días, el fiscal deberá responder, como lo marca su derecho, luego de su previa notificación

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 14 diciembre (SinEmbargo).- El dictamen de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, fue aprobado este día por la Gobernación del Congreso de Veracruz y las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales.

Con el fin de ser entregados a la Comisión Instructora, los documentos se han turnado a la Secretaría General del Congreso del Estado, a cargo de Domingo Bahena Corbalá, una vez que los legisladores aprobaron dos de los tres dictámenes que recibieron.

El abogado del ex director general de Servicios Periciales, Jorge Reyes Peralta; Gilberto Aguirre; y el ex colaborador del ex fiscal general Luis Ángel Bravo, Francisco Zárate Aviña, fueron quienes presentaron las denuncias.

Una vez que la comisión obtenga la respuesta de Jorge Winckler, se pasará (sí procede) al pleno legislativo.