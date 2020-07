Diputados locales de Morena gastan $4 millones sin comprobar: Vigilantes Ciudadanos

El presidente de la asociación, Guillermo Padilla Montiel, refiere que mucho ha hablado AMLO de la austeridad republicana, de su lucha contra la corrupción y de sus principios: no robar, no mentir, no traicionar. Aún así, al revisar las cuentas del Congreso ve todo lo contrario, sobre todo en la fracción parlamentaria de Morena

Carlos Bojórquez

17/07/2020 | 3:48 PM

Foto: Noroeste

LOS MOCHIS._ La asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa acusó a los legisladores morenistas del Congreso local de haber ejercido gastos por 4.1 millones de pesos y solo comprobar una mínima parte. "Mucho ha hablado nuestro Presidente López Obrador de la austeridad republicana, de su lucha contra la corrupción y de sus principios: no robar, no mentir, no traicionar. Aún así, sin embargo, al revisar las cuentas del Congreso vemos todo lo contrario, donde la fracción parlamentaria de Morena, al 31 de diciembre de 2019, recibe la cantidad de 4 millones 144 mil 370 pesos con 45 centavos, de los cuales solo existe comprobación por 219 mil 426 pesos con 32 centavos, ignorándose en qué se gastó el resto", expuso el presidente de la asociación, Guillermo Padilla Montiel. Señaló que en dos trimestres el gasto fue por la misma cantidad, de 828 mil 755.15 pesos, en otro fue de 830 mil 860.15 pesos, y uno más fue de un millón 656 mil pesos. "¿Estarán haciendo su guardadito para las próximas elecciones? ¿Estarán apoyando con esos recursos alguna candidatura?", cuestionó. También apuntó que en el primer trimestre de 2020 se ejercieron 652 mil 447.42 pesos por concepto de anticipos a legisladores, 981 mil 351.57 pesos para fondos de gestión y 524 mil 971.16 pesos para apoyo a grupos parlamentarios. 'TAMBIÉN RECIBEN BONOS, SIN PAGAR IMPUESTOS' Padilla Montiel agregó que también detectaron que los legisladores reciben un bono que va desde 4 mil hasta 37 mil 600 pesos, acusándolos de evadir impuestos, 'porque son ingresos que se perciben'. "El salario nominal de los diputados es de 140 mil 948 pesos, y haciendo énfasis en las denuncias de nuestro Presidente López Obrador, con relación a la evasión fiscal de diferentes personajes, nos encontramos con los apoyos a integrantes de la Jucopo por 30 mil pesos, a Eleno Flores, Graciela Domínguez, Horacio Lora, y otros de 10 mil pesos, eludiendo el pago de impuesto correspondiente, convirtiéndose en evasores; y con marcada discriminación, ya que se supone que todos los integrantes de la Jucopo realizan el mismo trabajo", denunció.

