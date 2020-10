Diputados opositores cuestionan el destino de recursos ante desaparición de fideicomisos

Éstas fueron las posturas en la Comisión de Presupuesto sobre desaparición de fideicomisos, cuyo dictamen aún se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados este jueves

Animal Político

Por espacio de cuatro horas y media, legisladores de las diferentes fuerzas políticas que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en México debatieron este 29 de septiembre la iniciativa de Morena para desaparecer 109 fideicomisos y fondos destinados a diversos sectores, con el fin de destinar sus millonarios recursos a la Tesorería de la Federación y reasignarlos a temas de salud.

“El gobierno se va a apropiar de recursos que no son propios”, aseguró una diputada del PAN.

“Muy lamentable sería que no atendiéramos ese reclamo y si no optamos se va a confirmar aquello de la hipocresía, pero lo que es más grave se podría pasar a la categoría de miserable”, dijo un diputado de Morena.

“Los fideicomisos permiten…dar certeza a los periodistas y a los defensores de derechos humanos a que van a tener los recursos para proteger sus vidas”, añadió otro diputado de oposición.

“Hoy lo que importa es salvar vidas”, expresó un diputado de Morena, al asegurar que los recursos se destinarían al sector salud.

Finalmente Morena y la mayoría de sus aliados aprobaron con 20 votos a favor, 15 en contra (al menos dos provenientes de legisladoras de Morena) y una abstención, el desaparecer los 109 fideicomisos entre los que se encuentran: el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE); Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos; Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología; Fondo para el Cambio Climático; Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Desastres Naturales, entre otros.

Durante el debate, los diputados de oposición negaron que los fideicomisos que buscan desaparecer y que ascienden a 68 mil millones de pesos sean opacos o sin transparencia, y recordaron que durante el Parlamento Abierto que se hizo del tema representantes de 26 centros de investigación defendieron su permanencia al asegurar que estos se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros y no reciben transferencias federales.

En el caso de los legisladores de Morena, estos aseguraron que la desaparición de los fideicomisos no será un sinónimo de que el gobierno se vaya a desatender de apoyar a científicos, investigadores, deportistas de alto rendimiento, víctimas de la violencia, defensores y periodistas, entre otros, beneficiarios de los fideicomisos y sus fondos, pues lo que se buscar es reorientar el recurso y apoyar al sector salud.

Animal Político te presenta algunas de las posturas que se presentaron durante la sesión que este martes realizó la Comisión de Presupuesto, cuyo dictamen aprobado -se prevé- será discutido en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo jueves 1 de octubre.

Diputada Laura Angélica Rojas del PAN

“Todos los fideicomisos sin excepción cuentan con comités técnicos. Todos están sujetos a la vigilancia, pero… no sólo contiene recursos públicos…muchos de ellos reciben o recursos privados, porque están dirigidos a proyectos y muchos de ellos tienen también tienen fondos de cooperación internacional de otros países, entonces cómo es que ahora a través de la extinción que están proponiendo el gobierno se va a apropiar de recursos que no son propios”.

Diputado Iván Pérez Negrón Ruiz de Morena

“De ninguna manera… se van dejar sin recursos al tema de la protección de los periodistas ¿dónde dice (eso)? Tampoco estamos hablando de que el tema solamente sea de opacidad o mal manejo de recursos…Hoy lo que importa es salvar vidas… (pero) Si (los opositores) dicen que no hay opacidad en el manejo de los recursos, allí está el fideicomiso de la Estela de Luz. Felipe Calderón Hinojosa hizo lo que quiso con esa lana y ni fue para salvar vidas y ni fue para impulsar el desarrollo del país”.

Diputada Fabiola Loya de Movimiento Ciudadano

“De un de repente después de tener ese conceso con un dictamen donde fue construido por todas las fuerzas políticas hubo un alto en el camino y el alto en el camino, hay que decirlo, fue por una instrucción que viene de la Presidencia de la Republica, y eso fue público en una mañanera. Después de ese alto que hicimos en el camino entramos a periodo ordinario y la semana pasada se presenta en día viernes este nuevo dictamen. El dictamen anterior solamente se estaba dictaminando la iniciativa que proponía eliminar 44 fideicomisos, y en los resolutivos… se eliminaban solamente cinco. El día hoy estamos conociendo otro dictamen totalmente diferente”.

Diputado Ignacio campos de Morena

“No se van a dejar sin apoyo a los investigadores, pero… tenemos que ser productivos. Cómo medimos la productividad de los diferentes fideicomisos cuando no ha habido resultados en la patente. Simplemente con que un investigador publique un artículo en una revista se hace acreedor a ciertos recursos cuando no tiene un impacto en la comunidad…no vamos a dejar descubiertas las áreas que menciona cada uno de los que tienen… preocupaciones pero si tenemos que dejarlo claro y también decirle que estamos haciendo aquí: nosotros como legisladores no somos ejecutores, no podemos determinar lo que vaya a hacer la Secretaría de Hacienda que esa si es la parte ejecutora del gasto”.

Diputada Rocío Barrera Badilla de Morena

“Nadie está en contra del compromiso 37 que hizo el Gobierno Federal, sin embargo, no podemos ser omisos a temas que si son de trascendencia para el país. Existen prioridad si: pero no podemos dejar indefensos a otros. No defiendo el tema de los fideicomisos porque me haya visto beneficiada, defiendo una causa y defiendo la vida de 1,340 personas que se encuentran en el Mecanismo de Protección (de Periodistas y Defensores). Para mí es muy lamentable hacer uso de la palabra para posicionarme en contra del dictamen que podría ser un importante instrumente para propiciar el bueno uso de recursos y el combate a la corrupción, pero que se ve opacado, anulado, y destruido por la necia inflexibilidad dad de ver las cosas en blanco y negro”.

Diputado Miguel Pavel Jarero de Morena

“Yo sí quiero pedirle a la oposición no desaprovechen esta oportunidad, es una coyuntura histórica, los invito a que cerremos filas hay un tema fundamental en este país que es el tema de la cuestión de la salud de los mexicanos. Muy lamentable sería que no atendiéramos ese reclamo y si no optamos se va a confirmar aquello de la hipocresía, pero lo que es más grave se podría pasar a la categoría de miserable. Si tenemos un verdadero amor por este país es el momento de la definición. Y si tenemos que disponer de recursos que allí están en esta condición especial, extraordinaria, compleja, aquí es donde se ve de que estamos hechos”.

Diputado Fernando Galindo del PRI

“Yo creo que no se entiende bien cuál es el objetivo y lo que busca un fideicomiso… contrario a lo que se dice, los fideicomisos permiten dar certidumbre y certeza de que ciertos recursos presupuestas se van a invertir para un sector… pero también da certeza a los periodistas y a los defensores de derechos humanos a que van a tener los recursos para proteger sus vidas… y que no van a depender de que haya un mal año presupuestal como el que estamos viviendo hoy, porque ya nos damos cuenta que cuando hay un mal año presupuestal en materia de ingresos los recursos se van a destinar a todo menos a estos objetivos”.

Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco de Morena

“Que nos escuchen bien… los periodistas, los investigadores, los deportistas, los mexicanos que puedan tener una desgracia derivado de un desastre natural. Los recursos van a estar. Es falso que no se dejen engañar. Vamos a votar solamente por modificar los mecanismos y garantizar transparencia para el uso de esos recursos públicos…Hoy muchas de las estructuras de esos fideicomisos destinan hasta 36 centavos de cada peso para pagar al aparato burocrático administrativo, vamos a reorientar eso”.

Diputado Sonia Rocha Acosta del PAN

“Se pretende aprobar un dictamen para eliminar fondos y fideicomisos que han significado trabajo construido de generación de mexicanos de distintas disciplinas, bajo el pretexto tan gastado que tiene este gobierno de acusar de corrupción sin aportar pruebas específicas. El dictamen que se nos está presentando no contempla… (cómo) será destinado el recurso para el tema de la pandemia, cuánto será el recurso específicamente y cómo le vamos a poder hacer. Cuando hemos tratado este dictamen siempre se ha dicho que es por la opacidad y la corrupción en el manejo de los fideicomisos… sin aportar pruebas”.

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez de Morena

“Yo quiero poner como ejemplo lo que pasó en el Sur Sureste con el terremoto de 2017. Dos años sin atender a una región del Istmo de Tehuantepec. A dónde estaba en ese entonces el FONDEN… Si revisamos como está el FONDEN ejerciéndose (el recurso) tardan dos o tres años para poder atender un desastre que no puede aguantar más. No es posible que un sistema de agua potable, que una vivienda para una familia, tarden tres años para poder llegar”.