Directivo de Venados desconoce presunta mudanza de Alebrijes de Oaxaca a MazatlÃ¡n

Directivo de Venados desconoce presunta mudanza de Alebrijes de Oaxaca a Mazatlán

José Antonio Toledo Ortiz asegura no saber nada sobre el rumor que circula en medios nacionales

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Espectáculos Costa del Pacífico, no tiene conocimiento sobre la posibilidad de la llegada a Mazatlán el siguiente semestre del Club de Futbol Alebrijes de Oaxaca.

El también titular de la organización de Venados de Mazatlán, que mantiene una alianza con Grupo Faharo en relación al futbol profesional de la Liga Premier de Segunda División con el equipo Pacific FC, desconoce el tema del supuesto interés de la familia San Román, propietaria de Alebrijes, por traer a ese club a jugar en el puerto en el siguiente torneo Apertura 2019.

El pasado lunes empezó a circular en redes sociales, medios de comunicación nacional y portales deportivos el cambio de sede de varias plazas de la Liga de Ascenso MX debido a la poca respuesta de entradas a sus estadios, situación que viven equipos como Alebrijes, Cafetaleros de Tapachula, entre otros.

En algunos medios se especulaba la llegada de Alebrijes a Mazatlán, donde en las negociaciones estaría involucrada la familia Toledo (Venados de Mazatlán) y Miguel Favela (Murciélagos y Pacific FC).

"No sé nada de ese tema, me voy enterando por ti, no tenga idea de ese rumor que se está manejando", expresó Toledo Ortiz.

Alebrijes se ubica actualmente en la sexta posición de la Liga de Ascenso, de concretarse subir al máximo circuito, tal vez perdería aún más fuerza dicha noticia, pues probablemente se quedaría en Oaxaca.

Curiosamente el estadio de futbol que se construye rumbo a Pradera Dorada reinició trabajos en esta misma semana, después de meses de estar parada la obra, ante la falta de recursos estatales.