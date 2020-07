Directivos de Delfines de MazatlÃ¡n mantienen contacto con jugadores

BALONCESTO

Directivos de Delfines de Mazatlán mantienen contacto con jugadores

Jugadores extranjeros y locales siguen entrenando en sus lugares de origen para estar en las mejores condiciones de cara a la venidera campaña

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La plantilla de Delfines de Mazatlán ha estado en contacto directo con la presidencia del equipo, para cuando llegue el momento de abrir la pretemporada rumbo a la edición 2020 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

Jugadores extranjeros y locales siguen entrenando en sus lugares de origen para estar en las mejores condiciones de cara a la venidera campaña, obviamente a la espera que se dé la autorización de las autoridades de salud de poder llevar a cabo la actividad.

Sergio Hernández, presidente de Delfines de Mazatlán, ha recibido videos de los extranjeros Marc Montavious y Ron Lawton de la temporada pasada.

“Ambos se comunicaron conmigo para decirme que están a la orden y listos si es que los tomamos en cuenta la próxima temporada, eso es bueno saberlo, aunque tenemos que esperar para ver que pasa con este tema de la pandemia y la posibilidad de que se pueda jugar”, dijo Hernández.

“Ya me enviaron videos de sus entrenamientos, han estado ejercitándose para no perder la forma y no perder el contacto con nosotros”.

La base de jugadores locales conserva su acondicionamiento físico en sus propios hogares.

“Con ellos (locales) tengo constante comunicación, todos ellos los conozco bien y sé que se preparan a conciencia, solamente nos resta esperar para conocer las recomendaciones de las autoridades y que nuestra presidencia de Cibapac nos informe al respecto qué hacer”.