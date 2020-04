FUTBOL

Directivos y jugadores de la Liga MX muestran ‘empatía inédita’ ante Covid-19

Según la AMFpro, el 95 por ciento de los planteles de Primera División acordaron con sus directivas recibir sueldos diferidos para evitar que el futbol mexicano se venga abajo

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Si el Pacto de Caballeros había sido el principal punto de ruptura entre directivos de clubes y jugadores en México, hoy la pandemia provocó que entre ambas partes se dieran muestras de solidaridad y empatía nunca antes vistas, según el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz.

En entrevista con Mediotiempo, celebró que el 95 por ciento de los planteles de Primera División acordaron con sus directivas recibir sueldos diferidos para evitar que el futbol mexicano colapse, pues según Ortiz, los dueños de los equipos están perdiendo muchísimo dinero.

“Lo importante es que hoy, por primera vez lo puedo decir, hay una solidaridad y una empatía con los directivos y de los directivos con los jugadores; ellos en sus redes sociales lo han manifestado y han dado las gracias a los jugadores”, dijo Ortiz.

El ex futbolista celebró que estas medidas son para garantizar que las jugadoras de la Liga Femenil o los jóvenes de los equipos Sub 17 y Sub 20 mantengan sus salarios, mucho más bajos en comparación con los jugadores de Primera División.

“A ellos sí se les pagara íntegro, esa fue la intención y todos han sido solidarios, conscientes en conjunto con los directivos para que este golpe que se viene no sea tan fuerte y no se pierdan fuentes de empleo, y que también la gente que cuida la cancha, la gente de las oficinas cobraran al día”, agregó.

Clubes anuncian pagos diferidos

Gran parte de los clubes de Liga MX han anunciado los pagos diferidos y solo equipos como Tigres han podido no llegar a esa medida.

“Los dueños de los clubes están perdiendo dinero, muchísimo dinero. y eso lo tenemos que entender como fuente de empleo y hay que ser empáticos para salir adelante en el futbol y también a nivel social porque están pasando cosas muy difíciles”, mencionó.

Ortiz mencionó que hay excepciones como la MLS con fondos de contingencia y que de momento no han tenido que negociar reducción de salarios, aunque no auguró será por mucho tiempo.

“Hablando con el sindicato de jugadores de la MLS, ellos tienen un fondo de contingencia y a partir del siguiente mes van a empezar a negociar con los jugadores porque no va a haber dinero que alcance para esos golpes económicos”.