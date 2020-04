Director de Cultura en Ahome es positivo a Covid-19

Víctor Manuel Carrazco García dice que dice que desde el 6 de abril presentó los síntomas y hasta el sábado le confirmaron que padecía coronavirus

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Ahome anunció que es uno de los casos confirmados de Covid-19.

Víctor Manuel Carrazco García, conocido como “El West”, publicó en su página de Facebook un video de casi 26 minutos que inicia señalando que debido a la enfermedad no había podido hablar hasta este sábado, día en que recibió el resultado de la prueba para detectar el coronavirus.

El funcionario, uno de los más allegados al Alcalde Manuel Guillermo Chapman, se “quebró” al externar su agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que ha recibido, y entre lágrimas explicó el proceso de la enfermedad.

“Yo acostumbraba meditar con una técnica que es la respiración, pero como no podía respirar no podía usar la única técnica para controlarme. Entonces... Tenía diarrea, no te puedes mover, estaba como vegetal en la cama, la calentura... ¡No puedes hacer nada!, más que aguantarte. Mi mamá me leía los mensajes, porque no podía agarrar el teléfono, ¡no puedes hacer nada!”, comparte.

Carrazco García asegura haber cumplido con las medidas de prevención y sana distancia desde mediados de marzo, cuando el Gobierno de Ahome anunció sus acciones para prevenir la propagación del coronavirus, incluyendo la suspensión de eventos masivos.

El lunes 6 de abril empezó a tener fiebre y diarrea, y hasta el día siguiente fue al consultorio de un médico amigo suyo, quien le recetó un tratamiento de tres días para la infección. Seis días después, el mismo médico le recomendó ir con un internista, porque no cedía la fiebre. Tuvo fiebre durante 12 días seguidos.

El día 12 de abril fue con el internista, y se le hizo un ultrasonido de los pulmones que salió bien, pero dos días después se le mandó hacer una tomografía, y ahí ya le aparecieron los signos de neumonía. Este miércoles, 15 de abril, se hizo la prueba en una clínica particular.

“Hasta que te enfermas o te pasa sabes cuál es la realidad. Hay mucha desinformación, y mucho terror, y esta desinformación hace que cometamos errores”, comenta en el video.

“No tuve contacto con alguien enfermo, o sea, no supe cómo me enfermé. Y este mensaje es muy importante porque ahí anda todavía la gente en la calle, sin necesidad, y crees que vas a ver a un enfermo y le vas a sacar la vuelta y ya no te vas a enfermar... No se ve, no se sabe, no puedes saber quién está enfermo y quién no”, agrega.

Explicó que no requirió hospitalización pues podía seguir respirando por su propia cuenta, aunque con mucha dificultad, manteniéndose aislado en su habitación y bajo el tratamiento adecuado, que es sólo para sobrellevar la enfermedad.

Asimismo, “El West” indicó que tuvo contacto con su novia, con algunos amigos, y por supuesto con sus padres, pues vive con ellos, y su papá es vulnerable por tener diabetes, pero ninguno de ellos ha presentado algún síntoma, y están bajo observación.

Carrazco García comentó que supo de rumores que calificaban su caso como “un plan” orquestado por él y el Alcalde Chapman, y se quebró de nuevo.

“No sé cómo puede haber gente que pueda inventar esas cosas”, expresa.

El funcionario se dice confiado de poder salir de la enfermedad en los próximos días, aunque señala que aún cuando tiene que caminar, simplemente al baño, le falta la respiración y se ahoga.

Además, fue muy insistente en instar a la población a quedarse en casa, y también recomendó no dudar en deshacerse de los bienes familiares para enfrentar esta emergencia sanitaria, “aunque se tenga que empezar de cero nuevamente”.

“Esto no se lo deseo a nadie. Y sí va a haber más casos, porque todavía la gente sigue saliendo, así que va a ser culpa de ustedes que siguen saliendo, o que han salido esta semana, irresponsablemente”, sentencia.

Según el reporte de la Secretaría de Salud del Estado, emitido la tarde de este sábado casi a la par de la publicación de Víctor Carrazco, en Ahome se han confirmado 36 casos del coronavirus Covid-19, de los cuales se han recuperado cuatro personas y han fallecido tres.