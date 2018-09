Director de ProtecciÃ³n Civil comparecerÃ¡ maÃ±ana en el Congreso

Convocan legisladores

Director de Protección Civil comparecerá mañana en el Congreso

Rendirá cuentas Francisco Vega a Diputados sobre el actuar de PC en afectaciones

Antonio Olazábal

Mañana comparecerá Francisco Vega Meza, director de Protección Estatal sobre el actuar del instituto en las fuertes lluvias que dejaron más de 150 mil familias afectadas en Sinaloa, informó Gené René Bojórquez, Legislador del PAS.

El Diputado presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado confirmó que ya hay acuerdo verbal con el funcionario estatal para que dé explicaciones del actuar de Protección Civil en las fuertes lluvias que se acentuaron el jueves.

“El cuestionamiento es cual fue la actuación antes, durante y después del suceso, porque vimos que la reacción fue muy tardía y cómo es posible que no hayan estado preparados habiendo tanto métodos científicos y tanta tecnología como para poder prevenir este tipo de catástrofes”, explicó.

“Cómo es posible que no teníamos la certeza de que iba a suceder esto, ellos se resguardan o se respaldan en lo que viene siendo la Comisión Nacional del Agua, que no les dio aviso, pero pues no podemos estar a expensas de lo que nos dicten desde la Ciudad de México otros sistemas”, añadió.

El Diputado pasista espera explicaciones del titular de Protección Civil en el Estado, y detalló que de no dar respuestas claras, la siguiente legislatura debe exigir su destitución, ya que la actual deja funciones el próximo lunes.