Director del Imju invita a jóvenes a ser ’Frodos’ en la política, y no volverse locos con el anillo que representa

En una mesa de análisis de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada en la Universidad Católica, Alonso Ramírez Reyes Director del Instituto Municipal de la Juventud señaló que las personas honestas deberían interesarte en buscar puestos políticos

Karen Bravo

CULIACÁN._ Narrando la popular historia de J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos, el Director del Instituto Municipal de la Juventud Alonso Ramírez Reyes invitó a los estudiantes a ser Frodos de la política para que no se dejen corromper por poder del anillo que representa un cargo público.

“Esta novela deja una gran reflexión donde el personaje principal que es Frodo, un enanito que nadie conocía, no era el gran líder, este enanito, este chaparrito común y corriente era la única persona en todos los reinos que soportaba el poder del anillo, cuando se ponía el anillo no se volvía loco, el anillo representaba el poder”, narró.

“Imaginémonos que el anillo sea ser Diputado, sea ser Presidente Municipal, o sea ser Gobernador o Presidente de la República, cuando estemos en la silla hay que aguantar y no dejarse seducir por los vicios, por todo lo que el poder implica”, dijo.

Una vez en el poder habrá personas que se acercarán a querer corromperlos, continuó, comprarlos, sobornarlos.

“...Eso es lo que hay que resistir y para eso las personas honestas son las personas que deben luchar por los puestos de poder”.

“Yo creo que aquí en este foro hay muchos Frodos, hay muchas Frodas que tienen que luchar por estos puestos, que son personas honestas y encausadas y son ellos los que tienen que hacer uso del poder”, aseveró.

Tras el anuncio de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Universidad Católica en Culiacán realizó una mesa de análisis.

En este ejercicio participaron representantes de los DIF de la colonia CNOP y 6 de Enero, así como los directores del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, y el Instituto Municipal de la Juventud.

En su intervención opinó que la baja participación de los jóvenes en procesos democráticos y de política puede deberse a diversos factores, entre ellos la decepción y no sentirse representados.

“Por la decepción en los políticos, porque no nos sentimos representados, porque no nos escuchan, porque roban, se corrompen, están feos, no hablan bien, no sé, hay muchísimas cosas”, expresó.

“A lo mejor porque no nos sentimos representados los jóvenes, no nos gusta las propuestas que hacen los diputados”, comentó.

En una dinámica con los estudiantes del plantel, Ramírez Reyes preguntó a los jóvenes los nombres del Presidente Municipal de Culiacán, el Gobernador de Sinaloa y el Presidente de la República, fue hasta este último donde la mayoría de los jóvenes mostraron interés por responder la pregunta.

Inquirió el Director del Imju que es obligación de los funcionarios que la ciudadanía los conozca, y que no es culpa de los jóvenes no saber los nombres de sus gobernantes.

“Tenemos que hacer un esfuerzo extra para dar a conocer nuestras propuestas, para incorporarlos eso es la verdadera democracia, la democracia no es nomás ir a votar el 1ro de junio, sino es el participar, organizarse, crear grupos”, expresó.