Director italiano luce camiseta con el lema: Weinstein es inocente. en Venecia

El cineasta Luciano Silighini Garagnani mostró su apoyo al productor de Hollywood acusado formalmente de varios delitos sexuales

Noroeste / Redacción

El director de cine Luciano Silighini Garagnani aprovechó la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia para lucir una camiseta con un claro mensaje en defensa de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que fue acusado por más de 70 mujeres de acoso.

Consciente de la gran cantidad de fotógrafos congregados en el evento, el cineasta italiano abrió su saco para inmortalizar el momento. En la prenda, de color negro y con una foto del productor, se podía leer la frase: "Weinstein is innocent" (Weinstein es inocente).

Silighini "exhibió con orgullo" la indumentaria el pasado sábado durante el estreno de la película Suspiria, dirigida por Luca Guadagnino, reconocido por Call Me by Your Name, publicó infobae.com.

El realizador es conocido por sus donaciones a la campaña presidencial de Donald Trump y por ser partidario de Silvio Berlusconi, sobre el que está trabajando en un biopic.

Desde la organización no han realizado ningún tipo de comentario.

Weinstein se enfrenta en Nueva York a un total de seis cargos penales. Pese a ello, el juez decidió en julio mantener las condiciones que le permiten seguir en libertad vigilada.