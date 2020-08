PERSONAJES DE DC COMICS

Directora de 'Wonder Woman 1984' se inspira en Trump para crear villano

Patty Jenkins afirma que el personaje está basado en el hombre de negocios icono de la cultura de los años 80

Noroeste / Redacción

La película Wonder Woman 1984 se inspirtó en el presidente Donald Trump para crear a uno de sus villanos: se trata de Maxwell Lord, quien junto a la villana Cheetah le pondrá varios obstáculos a la heroína interpretada por la actriz Gal Gadot.

Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, conocido por sus trabajos en Game of Thrones y The Mandalorian, es un aristócrata con ambiciosos planes de dominar el mundo; para su apariencia, tal y como explicó la diseñadora de vestuario Lindy Hemming, tomaron algunos elementos del estilo de Trump, informó Europa Press.

"El presidente de Black Gold (Maxwell Lord) es un hombre que tiene bastante o parece tener bastante dinero, pero poco gusto", dijo Hemming a CBR.com durante una visita al set de rodaje del largometraje.

"Tiene una sastrería realmente hermosa, diseñada por los mejores sastres con telas elegantes y caras, pero algo no está del todo bien. ¿Cómo es posible eso? No le quedan del todo bien o no están del todo bien. La gente pensará que no sé nada de sastrería cuando lo vean. Pero queríamos que fuese así".

En el set de rodaje había una pared cubierta de fotos del mandatario en los años 80, cuya estética ha servido de inspiración para el personaje de Pascal.

"Es útil mirar a Trump, ¿no? Hay algo de ese periodo de Trump en el que era un gran hombre de negocios. De ser un poco sórdido, un poco tonto y hablar mucho. Todos esos elementos están en Maxwell", indicó Hemming.

La directora de la película, Patty Jenkins, también habló sobre el personaje de Pascal, refiriéndose a él como una adaptación de la cultura de los años 80 en la actualidad.

"Es un gran personaje. Es simplemente genial, y es un gran representante de su tiempo, lo que fue muy divertido para mí", comentó la cineasta.

"Es como: ¿cuál es el epítome de los 80, pero también es muy simbólico en éste momento? Es una persona que es todo lo que representa esa era, y lo que nosotros creíamos entonces es lo que somos ahora".

Con información de Sinembargo.mx

ESTRENO

Wonder Woman 1984 llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 2 de octubre.