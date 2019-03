Dirigencia perredista no es espuria, defiende AudÃ³mar Ahumada

Dirigencia perredista no es espuria, defiende Audómar Ahumada

El dirigente estatal del Sol Azteca contestó las críticas realizadas por el diputado Édgar González, y manifestó que le mandará el número de cuenta nacional para que pague sus cuotas partidarias por esa vía

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El presidente estatal del PRD, Audómar Ahumada Quintero, aseguró que su dirigencia es completamente legítima y respaldada por el Comité Nacional; por esa razón, aseguró que mandará un oficio a todos los militantes que adeudan sus cuotas partidarias.

“Hace unos días, el diputado Édgar González declaró, porque seguramente alguien lo acusó de que no paga sus cuotas, lo cual es cierto, y él respondió que no las pagaba porque la que encabezamos aquí es una dirección espuria”, dijo.

“Al respecto yo quiero hacer las siguientes observaciones. Primero, no somos espurios porque la Dirección Nacional Extraordinaria acordó, desde hace semanas ya, que los dirigentes que estábamos deberíamos de continuar hasta después del proceso electoral de julio de este año; ustedes saben, hay elecciones en seis estados de la República”, aseguró.

“El día de hoy, si las cosas no cambiaron, deberá de haberse firmado el convenio correspondiente con el INE en la Ciudad de México para el efecto de la afiliación y posteriormente la elección de dirigentes en el PRD. Antes de que se realice la elección constitucional en los seis estados, antes de que se haga la afiliación, no habrá cambios de dirigentes en los estados, y eso se nos ha comunicado y por eso estamos aquí”, dijo.

Hace una semana, el único diputado perredista en el Congreso de Sinaloa, Édgar González, declaró que pagará el 15 por ciento de su salario, como cuota, una vez que la dirigencia nacional nombre a un delegado estatal pues, debido a que el partido no alcanzó el 3 por ciento de la votación en Sinaloa, y por lo tanto no alcanzó registro ni prerrogativas, su comité estatal se quedó prácticamente sin facultades.

"No hay ningún problema y ahora como diputado yo se los dije en claro: una vez que se establezca el delegado, lo haré, porque entonces pago en vacío, prácticamente no hay un comité legal que represente al partido, el comité que está no es legal", sostuvo.

Por su parte, Ahumada Quintero asegura que el Comité Nacional respalda su dirigencia.

“Habíamos sido electos para un periodo de un año, pero las circunstancias que vinieron posteriormente a la elección han llevado a que el PRD adopte una serie de medidas extraordinarias que hacen que la Dirección Nacional nos mantenga aquí como dirigentes. Por lo tanto, no somos espurios”, reiteró.

Por otro lado, declaró que próximamente le hará llegar a este diputado, y a otros militantes y ex militantes más, un oficio con el número de cuenta bancaria de la dirigencia nacional para que, de una forma u otra, paguen sus cuotas.

“Pero aceptando, sin conceder, que el diputado no quiera reconocer a esta dirigencia le voy a enviar por oficio el número de la cuenta nacional del PRD para que pague sus cuotas y cumpla con esa obligación estatutaria. Lo mismo vamos a hacer con todos aquellos que, al igual que él, aleguen que esta dirigencia ya no debiera de estar aquí”, manifestó.

“Al diputado y a todos los que no han pagado sus cuotas les vamos a hacer llegar el número de cuenta. El diputado que ya se fue (Efrén Lerma), que no pagó todo el último año, el diputado que está actualmente y algunos regidores”, añadió.

“Y además estamos reclamando a los Ayuntamientos que nos paguen lo que, de acuerdo con la Ley, debieron de pagar y no nos pagaron. Notoriamente la presidencia municipal de Guasave, que durante el trienio de -Jorge Armando- “Kory” Leyson no nos pagaron ni un quinto aunque teníamos tres regidores. En Choix no se pagó durante todo el gobierno anterior, ni un cinco, ni a nosotros ni a ningún otro partido”, aseguró.